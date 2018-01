Opinieblog: Drie columns die u zou moeten lezen dit weekend

In een gesprek met Radio 1 stelde de Rotterdamse burgemeester dat ‘elke moslim een beetje salafist is’. Dat leidde op Twitter tot een storm van kritiek. Aboutaleb zou een wolf in schaapskleren zijn. PVV-leider Wilders vindt dat Aboutaleb moet opstappen. Leefbaar Rotterdam wil een debat met de burgemeester.



Fidan Ekiz, journalist en AD-columnist, begrijpt niets van zijn uitspraken en legt op Twitter uit waarom. Aboutaleb wil volgens haar aangeven dat het salafisme een containerbegrip is en dat het jihadi-salafisme zich onderscheidt van de salafistische stroming die geweld afwijst. Maar ze is het daar niet mee eens. ‘Ik vind het salafisme een kwaadaardige ideologie. Punt. Salafisme is dé voedingsbodem van moslimterreur. Niet iedere salafist is misschien een terrorist, maar alle terroristen delen wel het salafisme als ideologie.’



De boodschap dat je niet alle salafisten over één kam moet scheren is goed gevallen bij Sam Cherribi, oud- VVD-Kamerlid en nu verbonden aan de Emory University in Atlanta in de Verenigde Staten. Cherribi is een vooraanstaand islamkenner. ‘Nauwelijks is het Kerst geweest, met vrede op aarde voor iedereen, of Ahmed Aboutaleb schokt de wereld met zijn verklaring dat hij voor een deel salafist is. Waarom doet hij deze uitspraak? Uit politieke berekening? Is hij een wolf in schaapskleren? De burgemeester van Rotterdam wist heus wel dat zijn opmerking als een bom zou vallen in de publieke opinie, maar op de lange termijn kan het hem en zijn partij politiek helpen.



‘Het vergroot het aantal potentiële kiezers met een moslimachtergrond en kan partijen als Nida en Denk irrelevant maken. Dat hij zich salafist durft te noemen, maakt hem tot een held in de islamitische wereld. Het geeft aan dat hij er niets om geeft om te worden gehekeld, hij breekt met stereotypen.’



Toch kleeft er volgens Cherribi wel een nadeel aan de uitspraak van Aboutaleb. Want niet iedereen weet dat salafisme vele ladingen dekt: vreedzaam én gewelddadig. ‘Als rolmodel geeft hij toch een onbewuste boodschap af aan veel jonge moslims om zich te houden aan het salafisme. Er is niets mis mee om te zeggen dat hij salafist is, maar ik heb liever helemaal geen label.’ Cherribi is voorstander van een liberale, inclusieve vorm van de islam. Die vindt hij belangrijker dan ‘de terugkeer naar het niet altijd even reële beeld van vrome voorouders, waaraan het woord salaf eigenlijk refereert’.



Arabist Jan Jaap de Ruiter, verbonden aan Tilburg University, noemt de uitspraken van Aboutaleb ‘briljant’. ‘Hij haalt het begrip salafist weg uit de traditionele hoek. De islamitische traditie zegt dat de generatie van de profeet en de twee generaties erna het best zijn om na te volgen. Dat zijn de beste voorgangers. Dát is waar de burgemeester terecht op wees. Eerder noemde hij zich ‘jihadist’ (‘Ik sta elke dag om 7 uur op om het goede te doen voor een stad in Nederland. Dat is de jihad in zijn puurste vorm.’) en nu ‘salafist’. Daarmee neemt Aboutaleb de gepoliticeerde en gewelddadige vorm van salafisme de wind uit de zeilen. Hij heeft een moedige stap gezet.’



Critici wijzen erop dat je het salafisme wel een andere invulling kunt willen geven, maar wat als salafisten zich er niet in herkennen? De Ruiter: ‘IS-strijders beweerden de enige echte salafisten te zijn en precies te doen wat de profeet wilde. Het kalifaat is verschrompeld. Wat ging er ideologisch mis? Het is hoog tijd voor een discussie over salafisme. Aboutaleb wil het salafisme uit de extremistische hoek halen. Hij biedt een tegengeluid en dat is prima.’