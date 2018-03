Opinieblog: Debat mijden: een nieuwe trend?

Weekendcolumns

'Zondag is er een demonstratie bij de Oostvaardersplassen', schrijft Bert Wagendorp over het onderwerp wat Nederland het meest bezighoudt. 'Dierenvrienden verzamelen zich om te protesteren tegen het onmetelijk lijden van konikpaarden, edelherten en heckrunderen in wat sommigen onder hen een 'concentratiekamp' noemen.'



Wagendorp: 'Het natuurgebied de Oostvaardersplassen is prachtig, maar ook een misbaksel. Het ontstond min of meer toevallig, en toen het er eenmaal was, moest het worden gevuld. Niet alleen op natuurlijke wijze; zonder mensenhand was er geen edelhert, konikpaard of heckrund te bekennen geweest. De laatste twee passen goed bij de Oostvaardersplassen, ze behoren tot de gemaakte natuur. Het heckrund is een imitatie-oerrund, en ook de konik is een nieuw ontwerp.



'Het grote probleem van de Oostvaardersplassen is dat het een afgesloten gebied is. Het is een dierentuin, een safaripark met wilde natuur. Het zou het eerlijkst zijn wanneer er voor de dieren verwarmde winterverblijven worden gebouwd met restauratiefaciliteiten. Maar dat willen we niet, want dan moeten we toegeven dat wilde natuur in onze stadsstaat een illusie is.'



Frank Kalshoven legt uit dat de lonen in Nederland extra traag stijgen vanwege het grote aantal zzp’ers in ons land:

‘Waar lonen van werknemers traag reageren op veranderingen in vraag en aanbod, passen uurtarieven van zzp'ers zich sneller aan. En de prijsvorming op de zzp-markt beïnvloedt ook de loonvorming, want werk- en opdrachtgevers kunnen kiezen op welke markt ze hun arbeid inkopen.



‘Als deze verklaring opgeld doet, kunnen we binnenkort een loongolfje verwachten. De flextarieven zullen door schaarste snel stijgen (veel sneller dan lonen ooit doen) en dit zal zich dan ook vertalen in hogere lonen en meer vraag naar mensen in loondienst.’



In de rubriek 180 graden vertelt schrijver en journalist Frank Westerman hoe hij van standpunt veranderde over de generatie van de millennials. Eerst zijn oude opvatting:



'De generatie na mij is lui, aanstellerig, onwetend en naïef. Zowel op de uitgeverij, in de schrijverij als op krantenredacties is een voortdurende instroom van jongere collega's. Ik was daar niet heel erg van onder de indruk. Ik vond ze gemakzuchtig: liever 140 tekens en niet al te diepgaand, liever een column dan een feitelijk verslag.'



'Als je ietsje beter kijkt, is er helemaal geen aanleiding om te somberen. De jongere generatie kijkt met een zekere naiviteit maar ook met oorspronkelijkheid naar de wereld. Aan de ene kant heeft ze een gebrek aan kennis. Maar het voordeel van onwetendheid is de frisse blik: hoe zat het nou?'



Westerman concludeert: 'Been there, seen that, done that: dat te zeggen is voor mij een schrikbeeld, de dood in de pot. Ik ben niet bang voor het ouder worden, maar wel voor het levensgrote gevaar 'oud' te gaan denken. Het is een verhoogde waakzaamheid, code geel, die ik sinds kort voor mezelf heb afgekondigd: word geen ouwe lul, met ouwelullenopvattingen.'