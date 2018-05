Opinieblog - 'De dreiging van Teheran moet ongedaan worden gemaakt'

Boudewijn Otten uit Groningen analyseert de manier van debatteren bij de VVD:

‘Debattechniek voor VVD’ers (gevorderden). Zeg niet dat je je iets herinnert wat níet is gebeurd. Dat wil weleens fout aflopen (casus Zijlstra, datsjadebat). Het omgekeerde komt soms echter wél van pas: beweren dat je bent vergeten dat iets wél heeft plaatsgevonden (meerdere casussen Rutte). Organiseer dan voor de zekerheid steun van een partijgenoot die de leugen tijdens het debat omdoopt tot de onwaarheid. Dat woord ligt feitelijk en gevoelsmatig dichter bij waarheid (casus Dijkhoff, dividendmemo, 25 april). Let op: probeer al deze posities te vermijden, want de kans bestaat dat andere partijen en de kiezers halve waarheden desondanks zullen uitleggen als hele leugens.’



W. Smits uit Geijsteren heeft een origineel voorstel:

‘De recente toneelvoorstelling in de Tweede Kamer over de ‘vergeten’ memo's n.a.v. de dividendbelasting heeft mij geïnspireerd tot een idee voor een nieuw tv-programma. We noemen het ‘De sluwste mens’. Daarin meten kandidaten zich in het op sluwe wijze vergeten van zaken die in het verleden zijn gebeurd. De kandidaat die op de meest sluwe wijze de intelligentie van de kijker (kiezer) weet te minachten wordt de gevierde winnaar en kan zo de VVD politiek in.’



Joost de Valk uit Amsterdam vindt dat de oppositie zich juist misdraagt:

‘Omdat de heer Asscher het niet eens is met een maatregel uit het regeerakkoord, haalt hij sinds het gereedgekomen van de formatie alles uit de kast om het kabinet op het punt van de dividendbelasting aan te vallen. Op zich mag dit, maar hij doet dit door het bewust en consequent suggereren van een beeld van list en bedrog. Behalve dat hij zich een slecht verliezer toont, schaadt hij hiermee het beeld van de democratie. Kees van der Staaij van de SGP was de enige van de oppositie die woensdag in het debat iets verstandigs zei, namelijk dat hij eerst het wetsvoorstel voor afschaffing van de dividendbelasting afwacht. De Tweede Kamer lijkt echter te zijn verworden tot een podium voor schijndebatten met als ingrediënten: het spelen op de man, proberen elkaar pootje te lichten, het stemming kweken en het halen van de pers. Het grove taalgebruik waarmee parlementariërs een minister-president bejegen is tot slot beschamend.’



Ook Max Kerremans uit Boskoop vindt de kritiek overdreven:

‘De burger/kiezer zal de hoog opgespeelde, heilige verontwaardiging van een grote minderheid van de Tweede Kamer, in het debat over de wijze waarop de afschaffing van de dividendbelasting in het Regeerakkoord is gekomen, doorzien. De burger/kiezer kijkt om zich heen naar onze samenleving en in zijn portemonnee en waardeert de minister-president die we al bijna acht jaar hebben, in moeilijke tijden en in tijden van voorspoed. Daar doet het piepen en kraken van zijn kabinet, als er een onhandige bocht wordt genomen, niets aan af.’