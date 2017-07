Opinieblog - Republikeinen tegen Republikeinen: 'Het is een clan-oorlog'

Verbijstering over e-mails Trump jr.

De mailconversatie van Donald Trump jr. met een tussenpersoon die Kremlinsteun aanbood, heeft vriend en vijand in de VS verbijsterd. Trump jr. zette de conversatie op Twitter voordat The New York Times ermee aan de haal zou gaan. Hij schreef onder andere dolblij te zijn als hij uit Moskou belastend materiaal over Hillary Clinton zou ontvangen. Is dit hét bewijs dat de entourage van (toen nog presidentskandidaat) Trump samenspande met een buitenlandse mogendheid, of is het voor die conclusie nog te vroeg?



De twee Amerikaanse kranten die zich in de ‘Rusland-connectie’ hebben vastgebeten, The New York Times en The Washington Post, beweren dat dit harde aanwijzingen zijn die niet meer kunnen worden weggewimpeld. Een betrokken onderzoekjournalist zei echter met klem in een vraaggesprek met het Britse programma Newsnight dat er géén bewijs is voor criminele overtredingen.



In twee hoofdcommentaren stelt The New York Times dat Donald Trump jr. nu in ieder geval wel bewijst dat er een ‘Russische connectie’ bestaat. In het Trump-kamp werd dit tot nu toe als ‘fake news’ afgedaan. De ontkenning van de connectie leidt nu tot een tweede bron van kritiek: in ieder geval Trump jr. en de twee bij het gewraakte gesprek aanwezige Trump-vertrouwelingen, schoonzoon Kushner en Manafort hebben hierover gelogen. In het Trump-kamp, en sinds januari ook in het Witte Huis, heerst een ‘cultuur van onoprechtheid’. Wat kunnen de Amerikanen nog geloven van wat zulke overheidsfunctionarissen zeggen, vraagt de krant zich retorisch af.



The Wall Street Journal, die zich achter Trumps presidentschap heeft geschaard, vindt dat Trump jr. fout handelde en meteen naar de FBI had moeten stappen. De krant vindt de hele affaire 'een politieke farce’ en vat dat samen onder de kop: ‘Keystone Kops Collusion’.



‘President Trumps critici beweren 'eindelijk' bewijs te hebben ontdekt van een samenspanning van diens campagne met het Kremlin in 2016. Een andere lezing van de ontmoeting tussen Donald Trump jr. en een Russische advocaat met goede connecties is, tja, een politieke farce.’



‘De juiste reactie van een politiek bekwaam persoon zou zijn geweest om de FBI te waarschuwen als iemand materiaal belooft, geleverd door een buitenlandse regering. Trump jr. antwoordde daarentegen: ‘If it’s what you say, I love it.’



Maar kijk toch naar de context, vindt de krant. Kijk naar welke personen betrokken waren bij dit contact, onder wie pr-man Goldstone, die de Trumps kenden ‘via de Russische popster Emin, alias Emin Agalarov, wiens vader samen met Donald Trump sr. de Miss Universe-schoonheidswedstrijd naar Moskou bracht in 2013’.



Dus: ‘In de madeliefjesketting van Russisch oligarch, naar zanger, naar pr-tussenpersoon, naar advocaat, naar Trump-telg; wat ligt meer voor de hand? Dat Don jr. sluw genoeg was een wereldwijd complot te smeden om de verkiezingen te vervalsen, maar niet sluw genoeg om te beseffen dat dit complot uit de doeken wordt gedaan in zijn persoonlijke e-mails? Of dat een paar Russen misbruik maakten van een politieke naïeveling met de naam Trump in een mislukte poging de Manitsky-wet die ze haatten te ondermijnen?’