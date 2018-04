Opinieblog - Bregje Hofstede: 'Zet je automatische betaling aan Mark Zuckerberg stop'

Ander commentaar

De liefde van extreem-rechts én -links voor identiteits-politiek creëert een voedingsbodem voor antisemitisme, aldus Gideon Rachman in FT. Enkele citaten:



‘De afgelopen vijftig jaar had ik het genoegen te leven in een tijd waarin antisemitisme geen politieke kwestie was in het Westen. Maar dat lijkt te veranderen. Herleven we de jaren dertig? Niet echt. Antisemitisme lijkt nu verweven met grotere gevechten over islam en Israël. Voor extreem-links is Israël een belangrijke vijand, als belichaming van westers racisme. Voor extreem-rechts is de islam de vijand, dat het in verband brengt met terrorisme en massa-immigratie. Beide claimen immuun te zijn voor antisemitisme, omdat ze antiracistisch (links) zijn of pro-Israël (rechts).



‘Deze complexiteiten komen samen in de Hongaarse premier Orbán. Zijn boeman is George Soros, een Hongaars-Joodse investeerder. De belangrijkste aanklacht die Orbán tegen hem uit, is dat hij Hongarije wil laten overlopen met moslimvluchtelingen. Orbáns besluit een muur te bouwen tegen migranten maakte hem held van extreemrechts in de VS en Europa. Zijn vijandigheid jegens Soros en zijn vrees voor islamisering van Europa worden gedeeld door de Israëlische premier Netanyahu. Veel aanhangers van extreem-rechts zijn fans van zowel Orbán als Netanyahu. De radicale islam is de echte bedreiging van Joden in Europa, vinden zij.



‘De haat van extreem-links jegens Israël heeft een veelzeggend obsessief karakter. Doden in Gaza leiden tot grote verontwaardiging, doden in Syrië of Jemen niet. Sommige antisemitische samenzweringsverhalen die circuleren in het Midden-Oosten zijn doorgedrongen tot de linkse politiek. Een van de mensen die Jeremy Corbyn graag ontving in het parlement was Raed Salah, een islamitische leider die met het idee leurt dat Joden voor 9/11 werden gewaarschuwd de WTC-torens te verlaten.



‘Extreem-links en extreem-rechts zien elkaar als bittere vijanden, maar er zijn gelijkenissen die beide tot voedingsbodem voor antisemitisme kunnen maken. Wat hen verbindt, is hun liefde voor identiteitspolitiek. Sommigen uit extreemrechtse hoek geloven dat ze vechten voor de witte cultuur tegen de islam. Sommigen uit extreem-linkse hoek denken instinctief in termen van gemeenschappen met hun eigen woordvoerders en lijstjes klachten. Identiteitspolitiek is fundamenteel onliberaal omdat het een groepsidentiteit oplegt aan individuen.



‘Zoals de meeste mensen die ik ken, heb ik een samengestelde identiteit. Ik ben Joods. Ik ben ook Brit, inwoner van Londen, journalist, en historicus. Ik ben getrouwd met een niet-Joodse die mijn onverschilligheid jegens religie deelt. In een liberale maatschappij zouden individuen zelf moeten mogen uitmaken hoe ze hun identiteit vormen iets wat in de loop der tijd kan veranderen.



‘De gemeenschap boven individuele identiteit stellen is niet alleen onliberaal, maar ook gevaarlijk. De beste manier om de rechten van Joden en moslims te beschermen, is om ze als individuele burgers te behandelen met het recht op gelijke behandeling onder de wet.’