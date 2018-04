Opinieblog - 'Baghwan verdient eervolle plaats in de geschiedenis'

Orbán (2)

In de Britse krant Financial Times schrijft Adan LeBor dat Europa nu niet meer om de kwestie van nationale identiteiten heen kan:



‘Hongarije stelt zo langzamerhand de agenda op voor het sleuteldebat over de toekomst van Europa: de kwestie van de nationale identiteit. (..)



‘De Hongaarse liberalen, en hun medestanders in West-Europa, zijn er niet in geslaagd een eigen modern patriottisme te ontwerpen, ze hebben zorgen over verlies van nationale identiteit in een globaliserende wereld veronachtzaamd en zelfs de noodzaak om de grenzen te bewaken in tijden van terrorisme ter discussie gesteld. In Boedapest heeft dat ertoe geleid dat grote delen van de kiezers naar de populisten zijn overgelopen. Orbáns overwinning wordt toegejuicht door Geert Wilders en Marine Le Pen.



‘Voorbij de Brexit en migratie, kan een Kulturkampf over nationale identiteit de grootste bedreiging worden voor de toekomstige eenheid en stabiliteit van de EU.’



Columnist en Harvard-politicoloog Yacha Mounk heeft op Slate.com geen goed woord over voor de houding van wat hij noemt ‘de Europese politieke klasse’ op de herverkiezing van Orbán.



‘Hoogstwaarschijnlijk zal Orbán opnieuw in staat zijn om zijn politieke macht aan te wenden dat hij in 2022 wordt ‘herkozen’. Hongarije was eerst een liberale democratie. Het werd een niet-liberale democratie toen Orbán de rechtsstaat ondermijnde, de scheiding der machten ontmantelde en de rechten van etnische minderheden op grote schaal schond. Nu is het een dictatuur geworden met een dun electoraal vernisje.



‘De Europese politieke klasse heeft tot dusver op Orbán gereageerd met een mengeling van onverschilligheid en gelatenheid. Toppolitici hebben Orbán gefeliciteerd met zijn overwinning. De Duitse minister van Binnenlands Zaken Horst Seehofer heeft zelfs zijn ‘blijdschap’ uitgesproken en andere landen ‘minachting’ ten opzichte van Orbán verweten.



‘Terwijl Hongarije vandaag de dag nooit aan de criteria om lid te worden van de Europese Unie zou voldoen, schijnt er geen serieuze poging ondernomen te worden om het land als lid te schorsen of om de royale betalingen vanuit Brussel naar Boedapest te beperken. Het meest schandalig is dat Orbáns Fidesz-partij in het Europees Parlement gelieerd blijft aan gevestigde centrum-rechtse partijen als de Christen Democratische Unie van Angela Merkel.



'De prijs die Europese democratieën zullen betalen als ze blijven toekijken als een land in het hart van hun continent afglijdt naar een dictatuur is immens. Orbáns virulente antisemitisme krijgt als ijverige navolgers in West-Europa. Partijen als de Lega Nord in Italië tot de FPÖ in Oostenrijk putten graag uit zijn autoritaire receptenboek. Maar het belangrijkste is dat het gebrek aan actie het karakter van de EU zelf kan veranderen. Lang geprezen als een club van democratische waarden die kon dienen als een voorbeeld voor andere regio’s in de wereld, zal het voortzetten van Hongarije’s lidmaatschap de EU veranderen in een vastgeroest handelsblok.’