Opinieblog - 'Armoede bij AZ-Feyenoord'

Nederland doet met 250 militairen mee aan de VN-missie in Mali, tot eind dit jaar. Het kabinet neemt deze zomer een beslissing over verlenging van de deelname. De kans daarop lijkt gegroeid na het bezoek van defensieminister Bijleveld aan Mali en het pleidooi van premier Rutte voor vredesmissies in de Veiligheidsraad. Maar er is meer nodig in de strijd tegen terreurgroepen, meent directeur Sidibé van het nationale museum en van de fotobiënnale van Bamako, die hun fondsen zien opdrogen. ‘We zijn het centrum geworden van verzet tegen onverdraagzaamheid en extremistische ideeën.’



Samuel Sidibé is in Nederland voor de opening van de expositie van de winnende foto’s in het Afrika Museum in Berg en Dal, zoals eerder dit jaar te zien was in Bamako. Het is de elfde editie, maar de omstandigheden zijn in die ruim twintig jaar sterk veranderd, zegt Sidibé: Mali verkeert in een staat van oorlog, terreurgroepen gelieerd aan Al Qaida of IS plegen aanslagen op westerlingen tot in de hoofdstad. Hij waarschuwt: ‘Je kunt als blanke maar beter niet meer over land naar Timboektoe reizen, als je niet wilt worden gegijzeld.’



De nadruk van de internationale gemeenschap op veiligheid vindt Sidibé dus begrijpelijk, maar de Afrikaanse burgers moeten ook kunnen dromen van een beter leven. Dat is het thema van deze biënnale: Afrotopia.



De fotografen die een jury van deskundigen – hij is een van hen – selecteren (deze keer veertig uit driehonderd voorstellen uit alle delen van Afrika) presenteren beelden die lijnrecht tegenover het wereldbeeld van de fundamentalisten staan, zegt Sidibé. Ze zijn vaak al schokkend voor gewone politici, zoals de winnende foto van de Zuid-Afrikaan Athi-Patra Ruga: ‘Die foto heeft een homoseksuele uitstraling; een Senegalese minister zei tegen me toen we ervoor stonden: dat zou bij ons niet kunnen.’



Open cultureel imago

De Malinese regering steunt Sidibés streven om ‘het open culturele imago van Mali overeind te houden’, met een bijdrage van 2 ton (de rest komt van sponsors als het Institut Français en het Nederlandse Prins Claus Fonds) maar de bijdragen nemen af.



De biënnale ‘Rencontres de Bamako’ is nog steeds toonaangevend op het continent, hoewel fotofestivals en –evenementen in Nigeria en Zuid-Afrika nu levendiger zijn. Vooral uit Zuid-Afrika komen veel inzendingen van hoge kwaliteit en met een politieke lading, zegt Sidibé, die zijn op deze expositie zwaar vertegenwoordigd, terwijl uit andere landen weinig aanbod komt.



Maar het is ook goed. Zo krijgen de bezoekers in Bamako te zien wat er elders in Afrika speelt. De protesten van Zuid-Afrikaanse jongeren tegen de koloniale beelden en voor lager studiegeld bijvoorbeeld van Musa Nxumalo. En de emancipatie van homoseksuele mannen en vrouwen wordt nergens zo visueel aangekaart als daar, zegt Sidibé. Maar het is nu ook elders een thema geworden, zoals van de Ghanese fotograaf Eric Gyamfi.



Migratie is een hot topic, en vanuit Europa en Amerika sturen steeds meer Afrikanen ‘in de diaspora’ hun werk op. De biënnale geeft Afrikanen ‘thuis’ de kans om mee te gaan in die kosmopolitische wereld, als tegengif voor de fundamentalisten, hoopt hij.