Opinieblog: Alain Mabanckou: 'Alleen democratie helpt tegen migratie'

Een opiniestuk in het Franse dagblad Le Monde met kritiek op de toon van de #MeToo beweging doet veel stof opwaaien. De actie tegen seksueel machtsmisbruik zou haar doel voorbijschieten. De tekst is opgesteld door vijf schrijfsters en journalistes, onder wie Catherine Millet. Op de lange lijst met ondertekenaars staat ook actrice Catherine Deneuve. Enkele cruciale passages:



‘Verkrachting is een misdaad. Maar opdringerig en onhandig flirten is geen delict, noch is galanterie macho-agressie. Als gevolg van de affaire-Weinstein heeft er een gerechtvaardigde politieke bewustwording plaatsgevonden over seksueel geweld tegen vrouwen, bovenal op de werkvloer, waar bepaalde mannen hun macht misbruiken. Dat was noodzakelijk. Maar die verbale bevrijding verkeert momenteel in zijn tegendeel: we worden gelast te spreken zoals het hoort, te verzwijgen wat je ergert, en diegenen die weigeren zich te plooien naar zulke geboden worden gezien als verraadsters, als medeplichtigen!



Dat is precies de kern van het puritanisme om, in naam van het zogenaamde algemeen belang, de argumenten voor de bescherming en de emancipatie van vrouwen op te leggen met als doel hen vast te ketenen aan de positie van het eeuwige slachtoffer, de arme kleine dingen belaagd door fallocratische demonen, zoals in de goede oude tijd van de hekserij.



In feite heeft #MeToo in de pers en op sociale media een campagne ontketend van het verklikken en het openbaar beschuldigen van personen die, zonder dat ze de kans krijgen te antwoorden of zich te verdedigen, op een hoop worden gegooid met seksuele agressors. Die haastige veroordeling heeft al slachtoffers gemaakt, mannen kregen in hun werk sancties opgelegd, werden tot ontslag gedwongen, enzovoort, terwijl ze niet meer hebben gedaan dan een hand op een knie te leggen, dan een kusje proberen te stelen, te spreken over een ‘intiem’ onderwerp tijdens een werkdiner, of berichten te versturen met een seksuele boodschap aan een vrouw bij wie de aantrekkingskracht niet wederkerig was.



Die koorts om ‘de varkens’ naar het abattoir te leiden, dient in werkelijkheid, verre van steun aan vrouwen om zelfstandiger te worden, de belangen van de vijanden van de seksuele vrijheid, van de religieuze fanaten, de ergste reactionairen, en van hen die menen, vanuit een benepen idee van wat goed is en een victoriaanse moraal, dat vrouwen ‘vreemde’ wezens zijn, kinderen met het gezicht van volwassenen, die schreeuwen om bescherming.



[…] Wij herkennen ons als vrouwen niet in dit feminisme dat, voorbij de veroordeling van machtsmisbruik, het gezicht aanneemt van haat tegen mannen en seksualiteit. Wij vinden dat de vrijheid om nee te zeggen tegen een seksueel voorstel niet kan zonder de vrijheid om lastig te vallen. En wij zijn van mening dat we moeten weten hoe te reageren op die vrijheid om lastig te vallen, zonder in de rol van prooi te vervallen.



[..] De incidenten waarbij het lichaam van een vrouw worden geraakt, betekenen niet per se een aantasting van haar waardigheid en mogen haar niet, hoe erg ze vaak ook zijn, tot levenslang slachtoffer reduceren. Want wij zijn niet te reduceren tot ons lichaam. Onze innerlijke vrijheid is onaantastbaar. En die vrijheid, die wij koesteren, gaat niet zonder risico’s noch zonder verantwoordelijkheden.’