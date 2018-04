Opinie: Zorgt OM wel goed voor leven van zijn burgers als het accepteert dat kroongetuige geen bescherming wil?

Als de moord op Reduan B. verband houdt met de kroongetuigenverklaringen, is voor het eerst in Nederland sprake van liquidatie van een familielid van een kroongetuige. Als het gevaar te licht is ingeschat, of de beveiligingskosten te hoog, behoort deze wrange zaak te leiden tot stevige koerswijziging in de uitvoering van getuigenbescherming. Daarbij is het een indringende vraag wat Reduan is aangeboden qua beschermingsmaatregelen. Vertrek naar het buitenland zou voor een in de Nederlandse maatschappij gewortelde ondernemer volstrekt onrealistisch zijn.



De kroongetuigenregeling is met deze zaak niet van de baan. Maar het OM en uiteindelijk de minister moeten er wel van doordrongen zijn dat gebruik van kroongetuigenverklaringen grote risico's oplevert voor het leven van meer personen dan alleen de getuige zelf. Daarvan is (zware) persoonsbeveiliging hier te lande en alles wat daar verder bij komt kijken voor de getuige en zijn naasten de enige redelijke consequentie. Ongetwijfeld ook een kostbare consequentie, die qua uitvoering verdere professionalisering van het OM vergt.