Opinie: Zoals Den Haag omgaat met referenda, behandelt China haar 'domme' burgers

Toch bevindt zich in de Nederlandse bestuurscultuur een vreemde demofobie. Het volk zou referenda niet aankunnen. Referenda moesten worden afgeschaft en wel météén. Het satirische nieuwsblog De Speld vermeldt dat D66 van mening veranderd is over referenda, omdat gewone Nederlanders 'bij nader inzien tyfusdom blijken te zijn'. Het grappige is natuurlijk dat D66 en de regering er stiekem echt zo over denken.



Tegenover de directe democratie van referenda plaatst men het ideaal van de 'pure' representatieve democratie, maar de laatste is eigenlijk ontstaan als noodmiddel. Het oorspronkelijke democratische ideaal was directe participatie. In het democratische Athene waren weliswaar de meeste inwoners geen burgers, maar die toch substantiële groep van burgers nam wel direct deel aan het stadsbestuur. Vroegmoderne natiestaten, zoals de VS aan het einde van de achttiende eeuw, waren echter te groot voor zo'n Atheense democratie op nationaal niveau.