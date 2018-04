Opinie - Willem Melching: 'Geforceerde diversiteit is de nieuwe Apartheid'

Geforceerde diversiteit is misplaatst

Het denken achter het concept diversiteit reduceert onafhankelijke individuen tot eendimensionale subjecten. Bovendien is er geen enkele reden om met 'biopolitiek' maatschappelijke misstanden te lijf te gaan. Wie mensen op basis van hun afkomst of seksuele voorkeur schade berokkent, is een onbeschaamde vlerk. Maar in een rechtsstaat zijn er voldoende manieren om daar tegen op te treden. We hebben nog altijd een Grondwet, de Universele Rechten van de Mens en een Wetboek van Strafrecht.



Juist in een tijd waarin de samenhang van de samenleving onder druk staat, is geforceerde diversiteit misplaatst en zal een dergelijk beleid averechts werken. Zodra de Joden in nazi-Duitsland in 1935 als een aparte groep waren gedefinieerd, werden ze door hun medeburgers in de steek gelaten. Eenmaal aan hun lot overgelaten waren ze een makkelijk slachtoffer voor de nazi's. Als geïsoleerde groep maakten ze geen schijn van kans. Dat zal ook het resultaat zijn van een strikt doorgevoerd diversiteitsbeleid. De samenleving valt dan uiteen in groepen die elkaar het licht in de ogen niet zullen gunnen. En erger nog: het zal een aanslag zijn op het individualisme, want alleen groepsgenoten zullen geholpen worden. De herinvoering van apartheid 2.0 lijkt me daarom niet heel verstandig. Het zou beter zijn om die energie te gebruiken voor het zoeken naar het gemeenschappelijke in de samenleving.



Willem Melching is historicus.