Opinie: 'Wij herdenken op 4 mei ook oorlogsmisdadigers'

Soldaten in Indonesië

Er stierven vijf à zesduizend Nederlandse soldaten tijdens de 'politionele acties' in Indonesië. De kans is aanzienlijk dat zich daaronder militairen bevonden die naar de huidige begrippen oorlogmisdaden begaan hebben, zoals al meermalen door diverse onderzoekers werd vastgesteld, bijvoorbeeld in de Excessennota van 1969. Bijvoorbeeld onder commando van Raymond Westerling. Als Westerling zelf in Indonesië was gevallen, zouden wij hem aanstaande vrijdag ook 'in dankbaarheid' herdenken!



Los van de excessen, ook de eerbare Nederlandse soldaten die in Indonesië sneuvelden, stierven niet voor 'vrijheid', maar voor een koloniaal regime dat wanhopig probeerde om in het zadel te blijven. Zij zijn 'daders'. Maar het Nationaal Comité beweert dat wij op 4 mei geen 'daders' herdenken, alleen 'slachtoffers'.



'Slachtoffers, geen daders'. Je kunt het op twee manieren lezen: 'de Nederlanders die wij herdenken zijn per definitie slachtoffer' of: 'daar waren ook daders onder, en die herdenken wij niet.' Dat eerste is dus onjuist, en het tweede is een wel érg versluierde manier om die vijf à zesduizend man van dit eerbetoon uit te sluiten. De reden is duidelijk: zo'n uitsluiting zou politiek onverkoopbaar zijn, veteranenorganisaties zouden moord en brand schreeuwen. Het is ook beleid. De regering 'bevestigt de waardering voor alle oud-militairen die in opdracht van de Nederlandse regering zijn uitgezonden naar conflictgebieden en wil nogmaals onderstrepen dat het merendeel van de Nederlandse militairen niet betrokken was bij extreme gewelddaden', schreef het Kabinet in 2016 aan de Kamer.