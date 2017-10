Opinie: We moeten af van een cultuur die draait om de man als provider, chef, stamhoofd

Poten thuis

#metoo is een cruciale, revolutionaire stap. Het model met de man als jager en de vrouw als prooi moet de deur uit

Zijn die stomme sociale media toch nog ergens goed voor: in 2017 kunnen vrouwen massaal aankaarten wat er mis is: een wereld waarin mannen hun macht over vrouwen misbruiken. Fysieke overmacht, politieke of financiële overmacht. Dit moet stoppen, maar hoe? Is het genoeg om het probleem in beeld te brengen, en te vertellen hoe varkens in peignoir of spijkerbroek zich tegenover vrouwen gedragen?



Voor nu is het genoeg. Ik werd emotioneel toen ik las dat een yogalerares die ik goed ken, maar kennelijk toch niet zo goed, bekende dat ze was verkracht in Barcelona. Ik wist dat niet. Omdat zij dat natuurlijk ook niet aan iedereen vertelt. Nu wel, door de kracht van #metoo. Daarom is dit goed. Het is een cruciale, revolutionaire stap.



Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. We leven in een wereld waarin mannen denken dat ze vrouwen kunnen veroveren via status, macht en geld. Dit leidt tot mannen die hoog op de apenrots zitten en denken dat dit privileges oplevert. En tot uitwassen als Cosby, Weinstein en Donald Trump die zei: 'When you're a star, they let you do it... you can do anything.'



Natuurlijk moeten mannen in eerste instantie gewoon hun poten thuishouden. Maar wat uiteindelijk nodig is, naast bewustzijn, alertheid en elkaar corrigeren, is de emancipatie van de man. Waar we van af moeten is een hele cultuur die draait om de man als provider, als chef, als stamhoofd. Dat is een lang en moeizaam proces, waarbij onze ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid op de schop gaan.



Dit betekent een feminisme, of noem het een emancipatiegedachte, waarbij man en vrouw tegelijk evolueren. Meer vrouwen in topposities, om de mannencultuur te doorbreken. Betere ouderschapsvoorzieningen voor mannen en vrouwen. Een versierspel dat twee kanten opgaat: het model met de man als jager en de vrouw als prooi moet de deur uit. Zo ver zijn we echt nog niet! Wil je de codes en patronen doorbreken, dan moeten we allemaal anders gaan denken en handelen. Een cultuur waarin mannen bevrijd worden van de last om 'echte mannen' te zijn.