Opinie - Waarom zijn de Nederlandse moslims zo oorverdovend stil?

Dat iemand in zijn individuele religieuze beleving gerespecteerd moet worden, is een kwestie van fatsoen - maar tot hoever?

In Nederland zijn alle opvattingen gelijk. Maar sommige opvattingen zijn meer gelijk dan de andere. Zo wordt onder het mom van godsdienstvrijheid allerlei uitzonderingen geëist, en veelal gekregen, die ondenkbaar zouden zijn voor een agnost of atheïst. Een paar voorbeelden: Jodennijd, homofobie, besnijden van jongetjes, polygamie, gebedsruimte in onderwijsinstellingen, gescheiden zwemuren, knechten van vrouwen en meisjes, ritueel slachten van dieren, weigeren handen te schudden, niet opstaan voor de rechter in een rechtszaal, weigeren van de door de seculiere rechtstaat vastgestelde neutrale uniforme kleding.



Dat iemand in zijn individuele religieuze beleving gerespecteerd moet worden, is een kwestie van fatsoen. Maar tot hoever? Wat maakt een 'religieuze opvatting' anders en zwaarwegender dan een persoonlijke opvatting of mening? En welke natte vinger bepaalt wat de ware geloofsopvatting is en wie de ware gelovige? Bovendien: wat als een kwaadaardig uittreksel van een religie rechtstreeks leidt tot gruwelijke misdaden? Niet ergens in Verweggistan. Nee, hier, in onze eigen dorpen en steden.



Neem die 'imam' Fawaz Jneid die al jaren de meest zwakzinnige idiote uitspraken bezigt. Wel in een zeer gebrekkig Nederlands, want de man woont pas 26 jaar hier en heeft de Nederlandse nationaliteit. Maar namens wie spreidt deze man die putlucht? Zelf beroept hij zich op de islam. Deze religie deelt hij met velen in dit land. De vraag is nu of de Nederlandse moslims zijn geloofsopvattingen delen. Is het antwoord 'ja'? Dan is het nogal laf dat deze man door hun stilte elke keer zo in de steek wordt gelaten.