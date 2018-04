Opinie - Waarom roepen de Nederlandse moslims Jneid na diens zoveelste abjecte uitspraak niet tot de orde?

Putlucht

Waar blijven al die goedgebekte moslims die bij elk greintje kritiek op de islam zich persoonlijk beledigd voelen?

Neem die 'imam' Fawaz Jneid die al jaren de meest zwakzinnige idiote uitspraken bezigt. Wel in een zeer gebrekkig Nederlands, want de man woont pas 26 jaar hier en heeft de Nederlandse nationaliteit! Maar namens wie spreidt deze man die putlucht? Zelf beroept hij zich op de islam. Deze religie deelt hij met velen in dit land. De vraag is nu of de Nederlandse moslims zijn geloofsopvattingen delen. Is het antwoord 'ja'? Dan is het nogal laf dat deze man door hun stilte elke keer zo in de steek wordt gelaten!



Maar het is eerlijk gezegd ook laf, wanneer het antwoord 'nee' is. Want waarom blijft het elke keer zo oorverdovend stil, als hij zijn abjecte opvattingen overgeeft? Waar blijven al die goedgebekte moslims die bij elk greintje kritiek op de islam zich persoonlijk beledigd voelen? Waar blijven al die moslims met tere zieltjes die met beroep op de godsdienstvrijheid steeds klagen over 'de islamofobie'? Waarom claimen ze hun zo dierbare geloof niet en roepen ze deze Jneid niet tot orde?



Lieve moslims, u moet het echt zelf doen. Ik kan dat niet voor u doen, ik ben geen moslim, althans niet meer. Dat waren mijn ouders. Religie is namelijk een persoonlijke keuze. Heel lang geleden dacht ik ook dat ik moslim was. Tot ik de behoefte kreeg aan zekerheden in mijn leven. Ik liet mijn twijfels toe en dacht vanuit reden en logica na over de zin en onzin van geloof. Het oprecht zoeken naar zekerheid leidde ertoe dat God (of zo u wilt Allah) - mijn enige schijnzekerheid - uit mijn leven verdween. Ik besefte dat niet hij mij had gecreëerd, maar juist andersom! De islam werd voor mij niet meer dan slechts de resonantie van een 7de-eeuwse fabeltjeswereld met de Koran als zijn fabeltjeskrant. U mag zelf invullen hoe die uil dan heet!