Opinie: Vrouwenquota zijn pas overbodig als een kabinet 'toevallig' in ruime meerderheid uit vrouwen bestaat

1. Het suggereert dat vrouwen in topfuncties, wanneer zij in de meerderheid zouden zijn, minder goed presteren dan enkel mannelijke of gelijk verdeelde raden van bestuur. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor deze stelling, al is het maar omdat er niet voldoende cases van in meerderheid vrouwelijke bestuursraden zijn om deze stelling te kunnen onderzoeken. Deze suggesties van mannen (en vrouwen) aan de top houden bestaande stereotiepe ideeën over vrouwelijke leiders echter wel in stand.



2. Het geeft aan dat mannen de norm zijn, en blijven, wanneer het gaat om het ideaaltype van een bestuurder én wanneer het gaat over wie de beslissingsmacht heeft over de samenstelling van een raad van bestuur. Het zijn mannen die, in elk geval naar buiten toe, deze besluiten nemen.