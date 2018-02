Opinie: Transgendergrap René van der Gijp is geen humor meer

Dat iemand het zo stelselmatig bespotten van een minderheidsgroep oké vindt, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. En stelselmatig is het zeker. Ik citeer Van der Gijp in 2013: 'Dat gedoe met voetballers die uit de kast moeten komen. Laten we gewoon weer even normaal doen.' Onlangs zei hij: 'Voetbal is geen sport voor homo's. (...) Weet je wanneer je gaat voetballen? Op je zesde. Als je 14 bent dan ben je er klaar mee. Dan ga je in het weekend in een kapperszaak werken.' En verder vergeleek Derksen de Gay Pride met een bloemencorso van heren met een veer in hun reet. Helaas voor hen kun je een tweede kans niet eindeloos hergebruiken.



Als je deze grap in eerste instantie wel geslaagd vond, wil ik je uitdagen om eens stil te staan bij transgenders die uitgescholden en in elkaar geslagen worden in Nederland. Denk eens aan de voetballende transgenders die door het zien van dit programma hun teamgenoten toch maar niet vertellen wie ze eigenlijk zijn. En al heb ik als klein, 17-jarig meisje misschien niet zoveel te zeggen hier, mijn strijdlust om ook maar iets te kunnen veranderen aan deze wereld is groter dan mijn angst.



Julia van den Hoogen is een 17-jarige scholier.