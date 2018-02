Opinie: samen krijgen we de markt wel klein

Praktische details

Punt is: niet al onze problemen laten zich zomaar oplossen door de markt, of door ondernemers. Bijvoorbeeld omdat het ontbreekt aan duidelijk te definiëren producten. Hoe zou een ondernemer tenslotte een dijk moeten verkopen aan een burger, als dat niet aan de overheid kan?



Of omdat een dienst zo kostbaar is dat maar weinig consumenten hem kunnen betalen. Zoals de zorg, het onderwijs of een van de vele andere collectieve voorzieningen die onze welvaart in hoge mate bepalen. En precies daarom hebben we een overheid opgericht. Om die zaken voor ons te regelen die de markt heeft laten liggen.



Onze politieke leiders zijn de afgelopen dertig jaar gaan geloven dat we de overheid niet langer nodig hebben om publieke diensten te runnen. Maar de belangrijke les die alle gesprekken die ik voerde mij leerden, is dat het ideaal van vrije marktwerking in de publieke sector meestal spaak loopt op praktische details. Zoals we op het spoor al zagen gebeuren. In plaats van publieke diensten efficiënter te maken, werkt het marktdenken bureaucratie juist in de hand en nemen de kosten toe.