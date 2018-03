Opinie: Rutte kan beter stoppen met zijn achterhoedegevecht: een fiscale unie is onvermijdelijk

Een fiscale unie is onvermijdelijk om de eurozone op lange termijn niet uit elkaar te laten vallen. Met de introductie van de euro hebben de lidstaten twee van de drie belangrijke macro-economische instrumenten, om individuele schokken op te vangen, opgegeven: het rentebeleid en de wisselkoers. Het enige beschikbare instrument is fiscaal beleid: wanneer een land in een recessie of crisis komt, kan het de belastingen verlagen en de overheidsuitgaven verhogen. Dit wordt veelal gefinancierd door extra te lenen.



Voor landen met een hoge staatsschuld, zoals Spanje en Italië, is het maar de vraag of financiële markten dit soort uitgaven zullen financieren. Zo nee, dan hebben deze landen geen enkel macro-economisch instrument om een negatieve individuele schok op te vangen. Dat leidt tot een veel sterkere economische krimp en een hogere en langduriger werkloosheid. De enige manier om de gevolgen van zo'n schok op te vangen is door een eurozone-budget waaraan minder afgedragen en meer uitgekeerd wordt in slechte tijden. Zonder zo'n begroting zullen de onevenwichtigheden in de muntunie, veroorzaakt door een uniforme rente voor economisch diverse landen, het politieke draagvlak voor de munt ondergraven.



Zowel de politieke dynamiek in Europa als de economische noodzaak laat zien dat we geleidelijk naar een fiscale unie zullen bewegen. In andere fiscale unies, zoals de Amerikaanse, is er ook een transferunie. Sommige staten zijn permanente nettobetalers, andere netto-ontvangers. De gemiddelde nettobetaler in de Amerikaanse fiscale unie droeg tussen 1990 en 2009 gemiddeld 3 procent van zijn bbp af aan Washington, wat voor Nederland zou neerkomen op ongeveer 20 miljard euro per jaar.

