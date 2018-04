Opinie - Rosa van Gool: We hebben helemaal geen nieuwe religie nodig

Waarheidsclaim

Het is cynisch en overdreven om de gehele politiek net zo'n losse omgang met de waarheid toe te dichten als religie

Het belangrijkste verschil tussen een seculiere en een religieuze overtuiging is dat de eerste - als het goed is - tot stand komt op basis van argumenten, terwijl de laatste bestaat bij de gratie van dogma's. Zulke dogma's zijn van hogerhand opgelegd en worden gehandhaafd door instituties. Religieuze waarheden zijn per definitie waar en kunnen niet ter discussie staan. Voor een christen is er geen bewijs denkbaar dat zou aantonen dat de herrijzenis van Jezus niet plaatsgevonden heeft. Wie de mogelijkheid van zulk bewijs accepteert, houdt op christen te zijn. Bovendien bewaken religieuze autoriteiten de dogma's en regels; wie eraan toornt, wordt getroffen door sociale uitsluiting of erger.



Ook beweert religie, behalve voorschriften voor het aardse leven, de antwoorden op metafysische vragen te hebben. Deze waarheidsclaim maakt haar potentieel gevaarlijk: er is een hoger doel, waaraan al het andere ondergeschikt is. Religie legitimeert zo bijvoorbeeld het snijden in de lichamen van jonge kinderen (maar inenting tegen gevaarlijke ziektes dan weer niet), discriminatie van vrouwen en homoseksuelen, of zelfs oorlogen. Natuurlijk is religieuze overtuiging geen noodzakelijke voorwaarde voor geweld - denk maar aan Hitler en Stalin, die zonder God aan hun zijde tekeergingen - maar die constatering pleit religie niet vrij: het blijft wereldwijd een hardnekkige bron van uitsluiting en geweld.



Volgens Grunberg 'verschilt politiek nauwelijks van religie'. Het is waar dat de dogmatiek van politici soms doet denken aan religieuze overtuiging en dat ook politieke uitwassen tot geweld leiden, maar het is cynisch en overdreven om de gehele politiek net zo'n losse omgang met de waarheid toe te dichten als religie. In ons land hangt de politiek van compromissen aan elkaar - zij is dus inherent flexibel - en laten politici zich bij beslissingen vaak informeren door de wetenschap; een methode waar religieuze instituties zich zelden op laten betrappen.