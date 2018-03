Opinie op zondag: 'Waarom waarschuwt Rijksmuseum voor uitbundige jetset op oude meesterwerken?'

Vanzelfsprekendheid

De scepsis ten aanzien van macht en rijkdom was nog niet zo groot en de behoefte om de andere, minder illustere kant van de welgestelde mens te tonen, sprak niet vanzelf. Wie rijk was of macht had, kon in principe trots zijn op het lot dat hem door God beschoren was. Als de portretten iets illustreren, is het ook juist die vanzelfsprekendheid. High society, maar natuurlijk. De vraag is waarom het Rijksmuseum het thema dan zo uitvergroot, want dit inmiddels wat sleetse deuntje leidt de aandacht af van iets dat zoveel interessanter is: de Europese portretkunst die vanaf de zestiende eeuw tot bloei kwam.



Als je op een onbewaakt moment toch betoverd mocht raken door de schoonheid van portretten zoals die van Hendrik de Vrome en zijn vrouw, de gravin Van Mecklenburg, door Cranach de Oude, en daardoor eventjes zou vergeten welk privilege zij genoten en hoe verdiend dit volgens 21ste eeuwse maatstaven al dan niet is, word je nog voor vertrek met beide benen op de grond gezet.



Je kunt de tentoonstelling namelijk niet verlaten zonder eerst door een rossig verlichte ruimte te zijn gelopen waarin aan de hand van de thema's hebzucht, vraatzucht en lust, de 'andere kant' van de elite getoond wordt. De keurige dames en heren in vroeger eeuwen zopen, gokten en neukten erop los, zo waarschuwt het Rijksmuseum zijn bezoekers. Dienstmeiden werden bruut gegrepen en koningin Hortense, de vrouw van Lodewijk Napoleon, deed het zowaar met zichzelf. Het zal allemaal best, maar wat heeft dat met de oude meesterwerken te maken? Arme Oopjen.



Daniela Hooghiemstra is journaliste en historica.