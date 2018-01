Opinie op Zondag - Waarom ik een rode lijn trek bij reizen

Magisch aura

En, echt, wat had een Nederlandse bus nou helemaal te bieden?

Eens, toen Donald Trump gewoon nog een van die grappige uitwassen van de Amerikaanse 'celebrity culture' was, nam ik de bus vanaf Madison Square op Manhattan naar het schilderachtige Greenport Harbor op Long Island voor de bruiloft van een oude vriend van me. Ik was in een heel goed humeur, vanwege de prettige vooruitzichten, en omdat ik van Amerikaanse bussen houd. Statige kolossen die altijd met autoriteit doorbrommen over die Amerikaanse autowegen met hun jolige gele strepen.



Gele strepen...Toen ik vorige eeuw voor het eerst in de Verenigde Staten landde werd ik eerst betoverd door de letters LAX die me begroetten op het vliegveld van Los Angeles. Maar wat me echt inpakte, waren die gele lijnen langs de weg. Geel, niet wit! Net als in de film!



In de winter waren die bussen plezierig warm, ervoer ik later als student in New England. De chauffeur was altijd een cordiaal, vriendelijk type die wel een paar verhalen kon vertellen. En meestal had hij ook een uniform aan - en zelfs een pet op van het busbedrijf (Peter Pan, dus alles moest groen). Dat is pas een buschauffeur! Jarenlang voelde ik me nergens zo thuis als in die Amerikaanse bussen, en niet alleen vanwege het chroom of omdat ze het goedkoopste vervoermiddel waren.



Waarom, vroeg ik me af terwijl de bus zich een weg baande door de zich kruisende snelwegen in Queens, met de dramatische wolkenkrabbers van Manhattan in de achteruitkijkspiegel, waarom houd ik nu zo van Amerikaanse bussen en haat ik Nederlandse?



Het antwoord had iets van doen met het magische aura dat het land al vroeg bij mij verwierf. Op prille leeftijd als leverancier van klassieke Hollywoodsterren. Rita Hayworth, Ava Gardner, Lauren Bacall, Vivian Leigh - ze konden elke man met één opmerking of blik inpalmen of vernietigen. Alan Ladd in Shane wel eens gezien? En wie was rapper van tong dan Humphrey Bogart?



Jaren later ontdekte ik Amerika ook nog als land van ideeën, radicale soms, een land van een vrijheid die scherp werd gedefinieerd en desnoods met bruut geweld verdedigd. The Libertarian Reader. Die radicale liefde voor vrijheid waar wij Europeanen zo hautain onze neus voor ophalen. Verder was het Haulden Caulfield meets Henry James meets Hunter S. Thompson, et cetera. En Scott en Zelda, naar wie ik een dochter vernoemde.



