Opinie op zondag: 'Waar blijven de excuses voor de kritiekloze omhelzing van Tariq Ramadan?'

We leven in puriteinse tijden. Elke misstap, foute gedachte of verspreking leidt direct tot publieke ophef. En wie niet snel en overtuigend genoeg excuses maakt kan rekenen op ontslag en verbanning naar het vagevuur, opgestookt door meedogenloze zedenmeesters. Dit overspannen publieke debat is uit balans: bepáálde mensen ontspringen behendig de dans van de publieke verontwaardiging.



Bijvoorbeeld GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee, die tot vorig jaar directielid was bij Oxfam Novib. Als zodanig was hij al sinds 2012 op de hoogte van de seksfeesten van Britse Oxfam-medewerkers en zelfs de Belgische landcoördinator in Haïti. En de directie waarin Van der Lee zat blijkt destijds, na verzoeken van de Algemene Rekenkamer om toelichting, bewust niet het volledige onderzoeksrapport over deze kwestie te hebben verstrekt. Het Kamerlidmaatschap van Van der Lee lijkt er vooralsnog niet onder te lijden.



Of neem D66-leider Alexander Pechtold, die het aan hem geschonken appartement in Scheveningen niet alleen besloot te verzwijgen als gift, maar die het huis bovendien via een nogal dubieuze belastingconstructie heeft verworven. Inmiddels is er aangifte gedaan tegen Pechtold en diens notaris. Strafbaar of niet, een integere volksvertegenwoordiger moet elke schijn vermijden. Maar nee, Pechtold kapte alle kritische vragen af met de dooddoener 'het is een privékwestie'. Wat is hier nu zorgwekkender? De hooghartigheid van een prominent politicus die niet snapt hoe transparantie werkt? Of het feit dat journalisten hem hiermee laten wegkomen?