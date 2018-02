Opinie op zondag: 'Verbaal verkooptalent is mannelijke gave'

Hoewel mannen tegenwoordig in de verdrukking schijnen te zitten, is er één vaardigheid waarmee ze vrouwen nog altijd naar de kroon steken en dat is de kunst van het met gezag verkondigen van ongeacht wat.



Ex-minister Willem Vermeend illustreerde het onlangs nog treffend. Of het nu gaat om de kredietcrisis, het zorgstelsel, het klimaat, de armoede, de wereld van het 3D-printen of cybercrime, Vermeend weet hoe het in elkaar zit en deelt dat graag met anderen. Met zijn verstand van alles schreef hij meer dan dertig boeken. Het kwam in niemand op om aan zijn deskundigheid te twijfelen, tot hij het woord liet voeren door een vrouwelijke collega. Toen doken ineens overal experts op om te zeggen dat het onzin was.



Journalist Emma Brunt wees eens op de generositeit die mannen aan de dag leggen als het om het erkennen van elkaars deskundigheid gaat. Dan hoorde je volgens haar op een dag alle mannen tegen elkaar zeggen dat deze of gene 'een echte bladenman' was, en hop, daar was die ineens hoofdredacteur. Vrouwen neigen in zo'n geval eerder naar het tegenovergestelde. Zodra zij er lucht van krijgen dat een sekse-genoot een bepaalde carrièrestap in gedachten heeft, stellen ze alles in het werk om haar gebrek aan expertise inzichtelijk te maken zodat ze wel uitkijkt.