Opinie op zondag - Thomas von der Dunk: 'Ik ben slachtoffer van de privatisering'

Ellende

'Dan verander ik vanavond wel digitaal het afhaalpunt' - maar toen begon de ellende pas goed

Het bedrijf, van welks totale interne disfunctioneren ik recent het slachtoffer ben geworden, is PostNL. U weet: werkzaam in de sector waar, in het kader van de 'klantvriendelijke' marktwerking de prijs van postzegels in een paar jaar tijds verveelvoudigd is en in het kader van de 'efficiënte' concurrentie nu dagelijks drie verschillende bezorgers tegen een hongerloon dat de bedrijfsleiding niet op zichzelf toepast met allemaal pakketjes door uw straat rennen, waar vroeger één fatsoenlijk betaalde postbode het in z'n eentje afkon.



Om dat laatste gaat het nu. Was u vroeger op het moment van bezorging niet thuis, dan ging u de volgende dag naar het postkantoor om de hoek. Dat is inmiddels omwille van de betere service opgeheven (het postkantoor, voor alle duidelijkheid, niet de hoek, die is er nog). Nu wordt het dan soms bij Uw buren afgeleverd (hopelijk heb je niet net ruzie), in andere gevallen gewoon maar op de stoep neergezet, ook in die stedelijke buurten waar Terlouws touwtje-uit-de-bus-beginsel niet zonder reden al minstens een eeuw of twee in onbruik is geraakt (dat heeft mij al eens een lading boeken gekost).



In de begindagen van de concurrentie (Sandd e.d.) kon u het in hun geval meestal ophalen in een Tatort-achtige loods op een winderig bedrijfsterrein op driekwartier fietsen van huis in een verlaten havengebied. Inmiddels zijn er - het heeft lang geduurd - ook op civielere plekken afhaalpunten gekomen.



Daarmee kreeg ik op 11 juli te maken, of liever gezegd: niet. Bij thuiskomst vond ik in de bus het bericht dat PostNL met een pakket langs was geweest. Ik besloot het - via de site - de volgende dag te laten afleveren op zo'n afhaalpunt, en toen ging het mis.



Daar die volgende dag gekomen, bleek dat de (zeer kleine) winkel de aanname van mijn pakket uit ruimtegebrek geweigerd had en ze ook de komende dagen om die reden elk pakket zouden weigeren. Inderdaad puilde het berghok uit en stonden de postdozen ook in de winkel zelf huizenhoog opgestapeld. Geen man overboord, dan verander ik vanavond wel digitaal het afhaalpunt. Toen begon de ellende echter pas goed.