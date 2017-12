Opinie op Zondag - Thomas von der Dunk: het is de overheid zelf die ons vaak bedondert

Geen wonder dat het vertrouwen in de rechtstaat daalt

Aan de vooravond van Kerstmis kondigde Minister van Binnenlandse Zaken Katja Ollogren aan de strijd met nepnieuws aan te zullen binden. Ze kan meteen met de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra aan de slag. Even eerder, nadat met de onthullingen over de wietrapporten van het WODC Ivo Opstelten als voormalig politiek oplichter was ontmaskerd, meldde de satirische site De Speld dat de integriteitscommissie van de VVD met 1500 mensen gaat uitbreiden. Tussen beide initiatieven bestaat verband.



'Vertrouwen in de toekomst' is het motto van Rutte-III. Ollogrens partijgenoot Jan Terlouw sloeg in de NRC op 15 december de spijker op de kop: 'Herstel nou eerst maar eens het vertrouwen in de politiek'. Hij verwees naar het nieuws van de laatste week: 'Nederland ligt dwars bij het aanpakken van belastingontwijking. We maken ons schuldig aan milieucriminaliteit. En het ministerie van Justitie manipuleert wetenschappelijk onderzoek. Voor een beetje bewuste burger is dat toch niet te harden. Om in één week dit soort dingen te horen van zijn eigen overheid?'



Het door Terlouw als laatste genoemde voorbeeld laten zich moeiteloos met talloze andere uitbreiden: het is de overheid zèlf die ons regelmatig bedondert - geen wonder dat het vertrouwen in de rechtstaat daalt en een vijfde van de kiezers nu denkt dat de Nederlandse staat ook de waarheid inzake de MH-17 wel zal manipuleren. We hadden immers voorafgaande aan het WODC ook al de Irak-leugen van Ruttes voorganger Balkenende gehad, en de zogenaamd onvindbare Teevenbonnetjes, waar Opstelten ons eerder stug bezwoer: als ik het zeg dan is het zo.