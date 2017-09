Opinie op Zondag - Sarah Sluimer: 'Lieve rechtse mensen, hier een tip vanuit onverwachte hoek'

Past u op, die snotkopmillennials voeden hun kroost op als androgyne lappenpoppen die over tien jaar en masse de peperdure straten van de grachtengordel bevolken

Dat afschuwelijke Amsterdam dreigt een conglomeraat te worden van beste reizigers, LHBTQIADHD-ers, glutenvrije sojaseks, pispotten voor iedereen en z'n moeder en verwijfde kinderen in genderneutraal ondergoed. Dat is zo'n beetje wat de conservatieve mens ons iedere dag in de nekharen blaast. Past u op, die snotkopmillennials voeden hun kroost op als androgyne lappenpoppen die over tien jaar en masse de peperdure straten van de grachtengordel bevolken, maar dan wel onder shariabewind, want als we op deze manier door gaan zijn we te zwak om de moslims te stoppen.



Als cisgender linkserd met een keurig gezinnetje in een keurige Amsterdamse wijk, begrijp ik dat ik hoogstpersoonlijk deels verantwoordelijk ben voor de feminisering van de maatschappij, met mijn smerige praatjes over gelijkwaardigheid en weigering mijn zoon een shirt aan te trekken waarop 'Tough Boy' staat.



Sterker nog: extatisch handenklappend keek ik vanochtend toe hoe hij een plastic parelketting om zijn schouders sloeg en als de knappere zus van Elisabeth Taylor rondjes om zijn as draaide, de handjes elegant geheven, het kinnetje in de lucht. Ik heb daarna online een zwarte babypop voor hem besteld en hem met mijn lippenstift laten spelen terwijl ik een espresso uit mijn dure apparaat dronk en me echt helemaal lekker over mezelf voelde.