Opinie op Zondag - Rosa van Gool: 'De grondwet is niet in steen gebeiteld'

Maxima

Individualiteit is altijd bepalender dan 'Nederlanderschap'

In het verhaal van Ollongren is de lucht de grondwet, die voor veel Nederlanders zo vanzelfsprekend is dat zij er nooit bij stilstaan. Ollongren pleit voor een 'levende grondwet' en meer emotionele binding. Ze haalt Amerikaanse voorbeelden aan; daar beroept men zich te pas en te onpas op 'the fifth' of 'the second' (verwijzend naar amendments van de grondwet). En wie kent de ronkende preambule ('We the people of the United States, in order to form a more perfect union...') niet? Er ligt een voorstel om de Nederlandse grondwet ook zo'n inleiding te geven, al lijkt de suggestie vooralsnog meer op een woordenboekdefinitie dan op een trotse bekrachtiging: 'De grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat'.



Bovendien is het maar de vraag of het Amerikaanse voorbeeld zo'n gelukkige keuze is. Op dit moment tonen de VS juist aan dat het feit dat iedere burger de grondwet uit zijn hoofd kent allerminst de garantie biedt op een goed functionerende democratie. Maar desondanks heeft Ollongren een punt: we zouden onze grondwet minder voor lief kunnen nemen.



Want volgens de minister is de grondwet de basis - 'de zuurstof' - voor de Nederlandse identiteit. Die term bevindt zich al een tijdje in het oog van een politieke storm. 'Dé Nederlandse identiteit bestaat niet,' zei Maxima in 2007. Dat lijkt mij met afstand de zinnigste uitspraak die ons koningshuis de afgelopen jaren gedaan heeft. Individualiteit is altijd bepalender dan 'Nederlanderschap'. Dat ziet Ollongren ook in: 'Geen mens is terug te brengen tot een enkele identiteit. Ieder mens is altijd méér dan de som van zijn etniciteit, geslacht, geloof of welke aanduiding we ook gebruiken voor onszelf.' Haar betoog valt dan ook samen te vatten als een pleidooi voor een minimale nationale identiteit - 'een ruggengraat, geen pantser' - gestoeld op de waarden onder onze Grondwet: vrijheid en gelijkheid. Daar zullen weinigen het mee oneens zijn, want vrijheid en gelijkheid klinken altijd goed.