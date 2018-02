Opinie op Zondag: 'Ook rechtse populisten kunnen niet om Europa heen'

Paradox

De Catalanen willen wel uit Spanje, maar niet uit de EU

Dat geldt ook voor Sebastian Kurz, de nieuwe piepjonge bondskanselier van Oostenrijk, die met de ooit besmette FPÖ een regering heeft gevormd en zelfbewust van start is gegaan. Niet door zich tegen Brussel of Berlijn af te zetten, maar door daar heel dicht tegenaan te kruipen en duidelijk te maken dat zijn land een loyale EU-partner blijft. Ook dat hoeft niet te verbazen, want er is geen toekomst voor Oostenrijk buiten de EU.



Kurz mag vorige zomer dan soldaten hebben gestuurd naar de Brennerpas en een criticus zijn van de welkomstpolitiek van bondskanselier Merkel, maar stel je voor dat Berlijn in 2015 werkelijk de grenzen gesloten had. Dan waren Oostenrijk en Hongarije met de vluchtelingen blijven zitten, wat de verhoudingen in Midden-Europa nog veel meer op scherp had gezet.



We stuiten hier op een populistische paradox. Enerzijds brengen populisten veel nationalistische tonen voort en zetten zij zich af tegen de kosmopolitische elites in de nationale hoofdsteden en in Brussel. Anderzijds zouden zij buiten de EU geheel in de kou staan, in hun eentje overgeleverd aan alle uitdagingen uit de buitenwereld. Het verklaart waarom de Grieken nooit uit de euro durfden te stappen, de Italianen dat ook niet zullen doen en zelfs Marine Le Pen afstand nam van een Frexit. De Catalanen willen wel uit Spanje, maar niet uit de EU.