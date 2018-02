Opinie op zondag: 'Ministerie van Waarheid heeft nog genoeg te doen'

Historische centrum van Amsterdam afbreken

Historici aan de UvA klaagden over hun door het VOC-verleden bezoedelde werkplek. Gelukkig kregen ze een aflaat in de vorm van een nieuw bord aan de muur. Maar dat is natuurlijk half werk, het lijkt me een veel beter idee om het volledige historische centrum van Amsterdam af te breken. Want als iets het imperialistische verleden van Nederland symboliseert dan is dat wel de grachtengordel.



En wat te denken van straatnamen? Als ergens het walgelijke verleden zich manifesteert dan is dat wel in straatnamen. Daarom moeten alle straten onmiddellijk neutrale namen krijgen van bloemen en planten. Maar natuurlijk niet van vleesetende planten of seksistische namen als 'Madeliefje'.



En zo zullen Nederland en de wereld steeds mooier en rechtvaardiger worden. Maar er blijft nog één heel groot probleem over: de kranten van vroeger. Die oude kranten staan namelijk vol met nepnieuws zoals 'Hitler wil vrede' en seksistische artikelen over 'De Mooiste Vrouwen van de Wereld'. Daarom moet er een speciale journalistiekopleiding komen met als zwaartepunt het herschrijven van de kranten van vroeger. Wellicht wil minister Ollongren wel een centje bij betalen. Een politiek correcte naam voor deze opleiding heb ik al. Ik stel voor om deze onmisbare opleiding de 'Winston Smith-Academie' te noemen als eerbetoon aan de grote schrijver Orwell.