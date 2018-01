Opinie op zondag: Kiezer verfoeit open einde van EU en Multi-Kulti

Kiezer sloopt traditionele partijen

Het perspectief om wéér een nieuwe groep te ontvangen en wéér generaties lang te moeten begeleiden, maakt een groot deel van het Europese electoraal moedeloos

Ook de multi-culturele samenleving wordt als een 'open-einde' ervaren. In de regel monden grote immigratie- en vluchtelingenstromen namelijk uit in assimilatie van de nieuwkomers. Afgezien van Frans klinkende achternamen zijn de Hugenoten uit de zeventiende eeuw niet meer een herkenbare groep. Ook van de Hongaarse vluchtelingen van 1918-1919 en 1956 is behalve hun achternaam niet veel meer van de oorspronkelijke identiteit terug te vinden.



Maar het is de vraag of dat met de 'gastarbeiders' en de recente vluchtelingenstromen ook zal gebeuren. Het extreem lage percentage huwelijken buiten de eigen kring is een teken aan de wand. Dit doet vermoeden dat een groot deel van deze nieuwkomers - vanwege hun religieuze achtergrond - ook op langere termijn niet zal opgaan in de bevolking. Al dan niet terecht, veroorzaakt dat onrust en onbehagen. Het project 'Multi-Kulti' wordt door velen - onder wie Angela Merkel - dan ook als volstrekt mislukt gezien.



In de onvrede over de recente migratie-crisis komen deze twee problemen samen. Naties wordt gevraagd een deel van de soevereiniteit aan Europa af te staan, maar deze organisatie blijkt niet eens in staat om de eigen buitengrenzen behoorlijk te bewaken. Om de stroom migranten buiten te houden, moeten deals worden gesloten met twijfelachtige figuren zoals Erdogan. De zwaarste last ligt ook nog bij landen die economisch en politiek uiterst fragiel zijn: Griekenland en Italië. Het perspectief om wéér een nieuwe groep te ontvangen en wéér generaties lang te moeten begeleiden, maakt een groot deel van het Europese electoraal moedeloos.



De sketch van Jiskefet eindigt in stijl. De man die het boek heeft gekocht, komt terug en klaagt dat het einde van de roman niet open genoeg was. Als represaille breekt hij de winkel tot op de grond toe af. Veel Europese kiezers hebben het omgekeerde gevoel: juist de 'open eindes' in de politiek baren hen zorgen. Maar de boze reactie is hetzelfde: ze breken de boel af. De ontevreden kiezers zijn al aardig gevorderd met het slopen van de traditionele partijenwinkels van Europa. Nog even en het faillissement kan worden aangevraagd.