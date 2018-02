Opinie op Zondag: 'Kalifaat van Khamenei is over zijn houdbaarheidsdatum; volk van Iran is niet langer bang'

Het volgende citaat zou door Vladimir Poetin uitgesproken kunnen zijn toen hij op 1 november 2017 in Teheran een antieke Koran cadeau gaf aan Khamenei: 'Door uw uitmuntende leiderschap, is Iran een eiland van stabiliteit in een van de meest roerige gebieden in de wereld. Dat is dankzij uw persoon, uw leiderschap en de grote liefde, respect en bewondering die uw volk voor u heeft.'



Feitelijk is dit een deel van de tafelrede van Jimmy Carter op zaterdag 31 december 1977. De toenmalige Amerikaanse president sprak in Teheran tijdens het staatsdiner dat de Sjah voor hem had georganiseerd. Precies negen dagen later, op maandag 9 januari 1978, vond de eerste grote demonstratie tegen de dictatuur van de Sjah plaats. De vervolgprotesten tegen het gewelddadige optreden van ordetroepen, leidden uiteindelijk tot de revolutie van 11 februari 1979.



Amper veertien maanden na Carters speech waren de ayatollahs in Iran aan de macht. Om hen te paaien, weigerde Carter de doodzieke voortvluchtige dictator de toegang tot Amerika.



De Perzische schijn kan behoorlijk bedriegend zijn voor westerse ogen. Ook anno 2018 blijft de kolkende vulkaan van woede onder de maatschappelijke oppervlakte onzichtbaar voor wie door een westerse cultuur-relativistische bril kijkt.



Een goed voorbeeld is de verslaggeving van de recente protesten door de NOS, die op mij soms overkwam als eerder geïnspireerd door de persberichten van het bewind dan als een poging om de beweegredenen van de demonstranten te belichten. Er klonk weemoed in door over de vermeende stabiliteit van het tirannieke bewind. Demonstranten werd verweten dat ze de vuilnisbakken in brand hadden gestoken (tegen traangas).