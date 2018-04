Opinie op Zondag: Is Nederland 16 jaar na Pim Fortuyn leefbaarder?

De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie in het vervolgkabinet van CDA-VVD is 'handpicked for the job', maar neemt vervolgens zichzelf erg serieus. Niet beseffend dat ze een paradoxale portefeuille heeft en dat hoe harder ze op het ene thema optreedt, hoe smaller haar draagvlak op dat andere thema wordt. Zo raakt ze door trots en rechtlijnig optreden steeds verder verstrikt in een kluwen van politieke kwesties en -affaires. Tegelijk toont ze aan dat een buitenstaander met een rechts-nationalistische agenda in een korte periode het door ressentiment gedreven electoraat van Fortuyn alsnog achter zich kan krijgen.



Dit wordt een belangrijke les voor een nieuw opgestane partijleider zonder partij, die zich vervolgens met steeds radicaler wordende rechts-populistische retoriek buiten de politieke orde plaatst. Onder het mom van vrijheid propageert hij onvrijheid en met onbeschaafde bombarie wil hij de beschaving redden van een onbeschaafde religie.



Zijn recent uit de doos van Pandora gekropen concurrent, proeft liever zijn politieke geluk door zich te associëren met dubieuze rassentheorieën. Niet de sociaaleconomisch en culturele achterstand van Henk en Ingrid, maar zijn tribale 'eigenheid' van de 'superieure dominante blanke cultuur' en de dreiging voor 'de Afrikanisering' van zijn stam baart hem zorgen.



'Requiescat in pace, Benito Amilcare Andrea Mussolini', maar het drama eindigt helaas niet hier, want: be careful what you wish for. Tegelijk creëren ze hun eigen afzichtelijke spiegelbeeld onder een deel van de immigranten in ongure moskee-partijtjes als DENK en Nida. De traditioneel linkse partijen zijn ondertussen ziek, zwak en misselijk door het antisemitisch-islamitische virus. Of verkeren in een comateuze toestand wegens tekort aan kiezers.



Sinds 1998 is het aantal Nederlanders met immigratieachtergrond gestegen van ruim 2,6 naar ruim 3,8 miljoen in 2017. Het gaat hier slechts om de eerste en tweede generatie, zeg maar zowel koning Willem-Alexander als koningin Máxima. Maar zestien jaar na Fortuyn wedijveren de nieuwe 'buitenstaanders' nog altijd om zijn 26 zetels door elkaar de loef af te steken in rechts-nationalistische anti-immigrantenretoriek. Met als deerniswekkend gevolg dat de dappere 'premier van de gewone, normale Nederlanders' anno 2018 tijdens het verkiezingsdebat op televisie een Syrisch vluchtelingengezin de schuld geeft van zíjn falende woningbouwbeleid.



Na Fortuyns revolte is de benauwende mist van politiek-correctheid weggetrokken, maar waarschijnlijk juist door zijn wegvallen, is in plaats daarvan een meurende deken van onbeschaafdheid over Nederland heen getrokken. Heeft zestien jaar misbaar onze samenleving leefbaarder en harmonieuzer gemaakt? Of ligt ondertussen ons tafelzilver - alles wat Nederland zo'n beschavingsparadijs maakt - er verlaten en onbewaakt bij? Onze barmhartigheid, ons gelijkheidsbeginsel, onze zwaar bevochten vrijheden, onze seculiere rechtstaat.



Keyvan Shahbazi is publicist en als cultureel psycholoog verbonden aan de Politieacademie.