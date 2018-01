Opinie op Zondag: 'In een democratie moet het debat onstuimig gevoerd kunnen worden, minister Ollongren'

Open debat

Best aanmatigend eigenlijk, dat onze minister überhaupt denkt dat Nederlandse kiezers zich zouden laten chanteren door die gemaskerde mafkezen

Een bepaalde Russische website zou onder de huisstijl van de Nederlandse overheid nepnieuws verspreiden, maar welke site dat precies was kon de minister niet vertellen. Haar enige andere voorbeeld was het filmpje van gemaskerde soldaten, die twee jaar geleden namens Oekraïne dreigden aanslagen te plegen als Nederland tegen het EU-Associatieverdrag zou stemmen. Inderdaad, dat bleek een Russische 'trolactie'. Best aanmatigend eigenlijk, dat onze minister überhaupt denkt dat Nederlandse kiezers zich zouden laten chanteren door die gemaskerde mafkezen. En belangrijker: hebben we daar nou wetgeving voor nodig? Het was binnen een paar dagen duidelijk dat het filmpje nep was en op de referendumcampagne had het nauwelijks invloed. Kan de minister misschien eens een goed voorbeeld geven?



Neen. Want precies daar zit het voordeel van een open debat: zodra iemand onzin beweert zijn er genoeg journalisten en burgers die dat in een mum van tijd hebben blootgelegd. De angel is er dan meteen uit en wie het nepnieuws opgewonden heeft rondgetwitterd staat voor schut. Zo gaat het keer op keer. Een goede democratie berust op een radicaal open debat, waarin zin van onzin wordt onderscheiden en de beste argumenten komen bovendrijven.



De vrijheid van meningsuiting is nooit volledig. Zo zijn smaad, laster en bedreiging gewoon strafbaar - en in Nederland helaas ook het veel vagere 'aanzetten tot haat'. De rechtsstaat heeft al genoeg instrumenten om 'opiniedelicten' aan te pakken. Maar het debat moet wel onstuimig gevoerd kunnen worden, daarbij horen ook onwelgevallige en kwetsende meningen, mevrouw Ollongren. Ook dat is democratie. Als die ergens bij gebaat is, dan is het mínder, niet méér overheidscontrole.



Geerten Waling is historicus, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en auteur van o.a. Zetelroof (Nijmegen: Vantilt 2017). Samen met Wim Voermans publiceert hij begin 2018 het boek Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland (Amsterdam: Prometheus).