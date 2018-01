Opinie op zondag: Herstel Chinese muur tussen maker en verkoper

Op krantenredacties bestond vanouds een Chinese muur tussen redactievloer en marketingafdeling

Eind jaren tachtig kozen degenen die op school niet zo goed mee konden komen, vaak voor een opleiding in marketing of pr. Achteraf moet je constateren dat ze daar verstandig aan deden, want de branche heeft intussen bijna overal het laatste woord. Het begon allemaal met een bescheiden eigen wereldje: de reclame. Stiekem begonnen we het leuk te vinden. Knappe mannen en vrouwen, grappige kinderen, lieve dieren. Dat ongegeneerde, eendimensionale 'koop dit, er is niets beters' had iets vermakelijks. Ha, zo simpel zat de wereld in het echt natuurlijk niet in elkaar! Maar intussen kochten we wel die spullen.



De damesbladen gingen het snelst overstag. Daar had vrijwel onmiddellijke en volledige capitulatie plaats. Als naast een stuk over bessensapdieet een advertentie stond die vertelde waar het magische spul verkrijgbaar was, was dat alleen maar lekker handig. Maar ik heb het nu nog over de periode waar de marketing een eigen eilandje bewoonde en weliswaar met bootjes om ons heen cirkelde, maar nog niet echt aan mocht leggen.



Op krantenredacties bestond vanouds een Chinese muur tussen redactievloer en marketingafdeling. Als redacteur bij NRC Handelsblad, eind vorige eeuw, heb ik het staartje daarvan nog meegemaakt. Je zag altijd meteen als de marketingmensen op bezoek waren. Meestal gekleed in een te strak Jort Kelder-pak liepen ze schichtig om zich heen kijkend, haastig via de meest rechtstreekse route richting hoofdredactie, om zich na een noodzakelijk, maar aan hun gezicht te zien vaak onaangenaam gesprek, zo snel mogelijk weer uit de voeten te maken.