Opinie op Zondag - Had u graag aan de Mussertallee gewoond?

Hitlerhofje

Een veel grotere bedreiging voor het nationale geheugen dan vermeende 'politieke correctheid' vormen bezuiniging, privatisering en commercialisering

Leerzaam is de verdediging van de slavernij door de plantagehouder in het toneelstuk Die Neger-Sclaven van August Friedrich von Kotzebue uit 1796. Diens rationele argumentatie komt vrijwel naadloos overeen met die, die verder vast heel fatsoenlijke mensen nu vaak voor hun handel hanteren als het om arbeidsomstandigheden in Bangladesh of het wereldkampioenschap in een door semi-slaven gebouwd stadion in Qatar gaat: we kunnen niet zonder, we kunnen er toch niets aan veranderen, en de anderen doen het ook.



Maar laten we tevens bij alle opwinding over naamsverandering van een Coenschool of verplaatsing van een derderangs buste naar een depot, één ding niet vergeten: ook ten onzent is er wel eens wat omgedoopt als dat politiek opportuun werd geacht. De Katholieke Universiteit Nijmegen werd Radboud Universiteit, de aan onze medebevrijder gewijde Amsterdamse Stalinlaan Vrijheidslaan. Een veel grotere bedreiging voor het nationale geheugen dan vermeende 'politieke correctheid' vormen bovendien bezuiniging, privatisering en commercialisering; men hoeft maar te denken aan het spoor van vernieling dat Halbe Zijlstra als staatssecretaris van cultuur indertijd dreigde te trekken met sluiting van Slot Loevestein en Huis Doorn. Het Muiderslot staat nu met dank aan de door zijn partij heilig verklaarde markt in sommige folders als Amsterdam Castle te boek. Floris V moest eens weten.



En o ja, het is, dat het er indertijd nooit van gekomen is (in het buitenland wel): maar had U graag aan de Mussertallee of in het Hitlerhofje gewoond?



Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.