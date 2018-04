Opinie op Zondag: Groei en leefbaarheid zijn niet te combineren

Nog een leugenfabriek

Een andere grote leugenfabriek is nu eindelijk na decennia wèl ter ziele, maar er was een reeks van zware aardbevingen voor nodig om haar in te laten storten: de NAM. Ook aan haar leugens ligt in feite een conflict om de schaarse ruimte ten grondslag. Zoals bij Schiphol de omwonenden in de weg zaten om een groei te realiseren die in Lapland alleen onrust onder rendieren zou veroorzaken, zo zou ook gaswinning op een dunbevolkte prairie amper voor overlast zorgen. Woonden die Groningers maar niet waar zij woonden!



Dat was ook de kern van de verzuchting die Heleen Mees op 14 september 2015 in de Volkskrant slaakte, met de boodschap: doe daar wat aan. Onder de indruk van de krachtdadige aanpak van China, waar de totalitaire staat in het kader van een lucratieve urbanisatiepolitiek massale volksverhuizingen kan afdwingen, bepleitte zij dit ook voor de drie noordelijke provincies.



Zonder extra overheidssteun zouden die toch maar wegkwijnen, en 'in plaats van pappen en nathouden, kan van de nood beter een deugd worden gemaakt. De overheid zou de bewoners in het noorden moeten verleiden om naar een van de grote steden te verhuizen, net als in China gebeurt. De winning van gas kan weer ter hand worden genomen zonder dat men hoeft te vrezen voor mensenlevens en ingestorte panden.



'In Mees' argumentatie klonk het wereldbeeld van de ontwortelde kosmopoliet mee die te lang in de Verenigde Staten heeft geleefd, en voor wie het typisch Europese besef van Heimat - dat ons van de Amerikanen onderscheidt - niet telt. De acceptatie van rotten towns, zodra die economisch niet meer rendabel zijn of de bewoners zelf economisch in de weg zitten: het is in de Europese context, waar veel Groningers Assen al bijna buitenland vinden, ondenkbaar. En hetzelfde geldt voor de omwonenden van Schiphol: die blijven ook. Dat betekent alleen wel dat men moet ophouden te doen alsof wat niet te combineren valt toch combineerbaar is: meer groei én meer leefbaarheid.



Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.