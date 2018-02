Opinie op Zondag - Geerten Waling: 'Ruggengraatloze Rietveld Academie moet in de leer bij Leidse Universiteit'

Carel Stolker

Laat de ruggengraatloze directie van de Rietveld Academie, en hun vele laffe collega's in den lande, eens in Leiden komen kijken

Regelmatig ontvangt Stolker, zo vertelde hij, oproepen om onwenselijke meningen vanuit zijn universiteit - of het nu gaat om de activistische Leo Lucassen of de polemische Paul Cliteur - de mond te snoeren. Hij weigert, principieel, om aan dit soort censuurverzoeken te voldoen. In zijn dies-lezing riep Stolker op tot een herwaardering van de diversiteit van inzichten. Hij sprak: 'Laten we vooral niet bang zijn voor 'de provocatie', 'het verwarrende' en 'het onorthodoxe', en al helemaal niet voor het nieuwe - integendeel. De academie is bij uitstek de plaats waar we het niet onnodig met elkaar eens moeten zijn, heeft de Tilburgse jurist Schoordijk eens gezegd. En als onze studenten dus Thierry Baudet, of wie dan ook, willen uitnodigen, dan is dat prima.'



Kijk. Dát is moed, dát is academisch zelfbewustzijn. Laat de ruggengraatloze directie van de Rietveld Academie, en hun vele laffe collega's in den lande, eens in Leiden komen kijken. Als ze durven. De moedige Carel Stolker zal ze met genoegen onderwijzen in de ware academische diversiteit en inclusiviteit.



Geerten Waling is historicus, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en auteur van o.a. Zetelroof (Nijmegen: Vantilt 2017). Samen met Wim Voermans publiceert hij begin 2018 het boek Gemeente in de genen. Tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland (Amsterdam: Prometheus).