Opinie op Zondag - Femke Halsema, een nieuwe stem op rechts?

Is Hans Teeuwen 'rechts' omdat hij als één van de weinige cabaretiers af en toe de islam op de hak durft te nemen?

Is de Verlichting gekaapt door 'rechts'? Dat zou je denken als je het interessante essay 'Macht en verbeelding' van Femke Halsema leest, althans de voorpublicatie die Trouw publiceerde. Sinds Nederland werd geconfronteerd met integratieproblematiek, en dan vooral de ondermijnende werking van nieuwe gesloten gemeenschappen in een open en ontzuilde samenleving, is dat het verwijt aan 'rechts' geweest: het misbruiken van de vrouwen- en homo-emancipatie en de vrije meningsuiting voor een enggeestige, xenofobe agenda.



Maar waar hebben we het nu over? Was een Paul Scheffer 'rechts' omdat hij wees op het multiculturele drama dat zich rond de eeuwwisseling evident begon af te tekenen? Omdat hij een wereldbeeld (het zogenaamde 'multiculturalisme') bekritiseerde dat steeds onhoudbaarder werd, en dat door 'links' ook al jaren is verlaten? Is Hans Teeuwen 'rechts' omdat hij als één van de weinige cabaretiers af en toe de islam op de hak durft te nemen? Was de anonieme Gregorius Nekschot 'rechts' omdat hij, net als de tekenaars van Charlie Hebdo, soms ook wel eens een spotprentje over Mohammed tekende?



En zo kan ik nog wel even doorgaan. Is Paul Cliteur 'rechts' als hij het atheïsme of de vrijheid van meningsuiting bepleit? Is Ruud Koopmans 'rechts' omdat hij sociologisch onderzoek doet naar opvattingen onder migrantengemeenschappen, met soms onwelgevallige uitkomsten? Was René Cuperus 'rechts' toen hij het boek 'De wereldburger bestaat niet' schreef? En Boris van der Ham, die publiceert over het gruwelijke lot van afvallige moslims... Ook 'rechts'?