Opinie op Zondag - Europese defensie en Trumpiaanse hypocrisie

Dramatisch lage inzetbaarheid

Als Europeanen vegetariërs zijn in een wereld van carnivoren - hoe komt dat dan, Ziggie?

De jongste plannen worden samengevat met de afkorting Pesco en voorzien onder meer in meer (materieel)samenwerking, meer doelmatigheid, en extra investeringen (een Europees Defensiefonds van 1 miljard euro). Tijdens een recente bijeenkomst van Instituut Clingendael bezwoeren de insiders dat het ditmaal menens is. 'Omdat er geen keus meer is, het moet.' Een expert zei: 'De afgelopen twintig maanden is er meer gebeurd dan de afgelopen twintig jaar'. De eerste keer dat je dat hoort, spits je de oren. Maar toen ik exact dezelfde toverformule in München wéér hoorde, kwam de bullshit-meter alsnog in beweging.



Ik geloof graag dat er nu in Brussel een echte ambtelijke omwenteling gaande is, waarbij zelfs de Commissie zijn handjes vies maakt aan het defensiedossier. En de insiders verzekeren ons dat ditmaal de Duitsers wel volledig betrokken zijn. Ze hebben hele blikken ambtenaren opengetrokken om deze kar te trekken!



Bijna was ik overtuigd - tot de reality check in München.



Die conferentie trapte af met Europese defensie, bedoeld als lichtpunt in een donkere wereld. Maar daar kwam het 'Trumpiaanse Duitsland' om de hoek kijken - maar dan als voorganger in Europese hypocrisie en zelfgenoegzaamheid. Eerst kwam minister van Defensie Ursula von der Leyen uitleggen dat ontwikkelingshulp even belangrijk is als defensie en dat beide evenveel (lees: weinig) geld erbij krijgen in de nieuwe coalitie. Ze steekt nu al jaren hetzelfde verhaal af - en dat begint te ergeren.



'Wehrbeauftragte' Hans Peter-Bartels, die eens per jaar de stand van de Bundeswehr opneemt, noemde de inzetbaarheid van wapensystemen vorige week 'dramatisch laag' in een vernietigend rapport over de afgelopen jaar toegenomen materiële en personele tekorten in de Duitse krijgsmacht.



Sigmar Gabriel van Buitenlandse Zaken maakte het in dat licht nog bonter. 'Als enige vegetariër zullen we het moeilijk hebben in een wereld van carnivoren.' Maar hoe komt het dat wij vegetariërs zijn, Ziggie? Misschien omdat u er alles aan gedaan heeft de Duitse defensie zo nietig mogelijk te houden, en de relatie met Gazprom zo goed mogelijk?



Gabriel beloofde ook nog de sancties tegen Rusland af te schaffen als het Kremlin zou meewerken aan een kansloos vredestroepenplan voor Oekraïne - dat is niet het officiële Duitse standpunt, dus wellicht gericht op een toekomstige baan bij Nordstream II.