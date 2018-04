Opinie op Zondag: Een blik in de glazen bol

Vanuatu

Want deze week hield ook de Indiase luchtmacht een van zijn grootste oefeningen ooit, ook langs de grens met China. De oefening is bedoeld 'om India voor te bereiden op een gelijktijdig conflict met Pakistan en China.'



Tegelijkertijd was ook de Chinese luchtmacht aan het oefenen: Chinese bommenwerpers en spionagevliegtuigen vlogen in een 'heilige missie' om het eiland dat volgens Peking Chinees grondgebied is. Ook kondigde China marine-oefeningen in de Straat van Taiwan aan, dit alles vergezeld van waarschuwingen aan Taiwan niet voor onafhankelijkheid te kiezen. 'We zijn er zeker van dat we elke uitdaging aankunnen', zei de Chinese kapitein die had deelgenomen aan de patrouille. Doelend op Taiwan vervolgde hij: 'Het moederland is in onze harten en het prachtige eiland ligt in het hart van het moederland.'



En dan waren er nog de ontwikkelingen in de Noord-Korea crisis. Mike Pompeo's geheime bezoek aan Kim Jong-un tijdens Pasen. Premier Abe's bezoek aan Donald Trump, en de mededeling dat Noord-Korea niet langer terugtrekking van de 28 duizend Amerikaanse militairen uit Zuid-Korea eist in ruil voor denuclearisering. En natuurlijk het nieuws van dit weekend over het stoppen met kernproeven.



Nog niet uitgeput?



Want er was ook nog Vanuatu, het eilandje in de Stille Oceaan dat bekend staat om zijn 'flexibele' buitenlandbeleid (ooit erkende het tijdelijk de onafhankelijkheid van Z-Ossetië en Abchazië, later steunde het de annexatie van de Krim). Deze week berichtten Australische media dat China er een permanente militaire basis bouwt. 'Een basis op minder dan 2000 kilometer van de Australische kust zou China in staat stellen militaire macht te projecteren in de Stille Oceaan, een breuk zijn met een lang bewaard strategisch evenwicht in de regio, en het risico op een confrontatie tussen China en de VS vergroten', aldus de Sydney Morning Herald.



Vanuatu ontkent trouwens, soort van. China bouwt er weliswaar een aanlegplaats voor schepen, maar dat is omdat de Chinese lening daarvoor goedkoper was dan die Japan bood. 'We hebben er nooit van gedroomd een militaire basis te worden', aldus de premier. Nee - maar waarom dan die infrastructuur laten aanleggen door China?



En dit was maar één week.



Vorige maand kondigde China een verhoging van zijn defensiebudget aan met 8,1 procent. De VS geven nog drie keer zoveel uit aan defensie - de rest is achterhoede. Zoals John Chipman, de directeur van de International Institute for Strategic Studies vorige maand zei bij de presentatie van de jongste Military Balance: 'Hoewel een oorlog tussen de grote machten niet onvermijdelijk is, bereiden staten zich systematisch voor op de mogelijkheid van conflict.'



Conclusie? Je hoeft geen glazen bol te hebben om de toekomst te zien. Je hoeft soms alleen maar even een andere richting op te kijken.



Arnout Brouwers is historicus en journalist.