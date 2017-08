Opinie op Zondag - Dirk-Jan van Baar: 'Trump is gevaarlijk voorspelbaar geworden'

Onzin

Een president die aangeschoten wild is, vormt ook een veiligheidsrisico waar alleen de vijanden van Amerika garen bij spinnen

Dat is natuurlijk fout, je moet een nieuwe Amerikaanse president nooit voortijdig afserveren en altijd op zijn daden beoordelen. Maar Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne alleen onzin verkondigd, en dan zou het wel heel sterk zijn als dat na zijn aantreden anders was. Vorig jaar kon je op rechts nog mensen horen zeggen dat Trump vanzelf wel zou bijdraaien als hij eenmaal in het Witte Huis zat. Wat overigens kiezersbedrog zou zijn.



Later werd verteld dat er met Trump eindelijk een politicus was opgestaan die gewoon deed wat hij zei. Inmiddels blijkt dat de president nog niets heeft klaargespeeld en waarschijnlijk ook niets meer gaat klaarspelen. Daarover kun je opgelucht zijn; het Amerikaanse systeem met al zijn checks and balances werkt nog steeds. Maar een president die aangeschoten wild is, vormt ook een veiligheidsrisico waar alleen de vijanden van Amerika garen bij spinnen.



Dit alles was dacht ik niet zo moeilijk te bedenken. Een presidentskandidaat die aankondigt zijn democratische tegenstander in de gevangenis te willen gooien, kun je niet anders zien dan als een totale gek. We moeten het beestje immers bij de naam noemen. Als zo'n man dan ook nog wint, is het alle hens aan dek. Maar er zijn nog steeds zelfverklaarde realisten die menen dat Obama een appeaser was die landen als Noord-Korea en Iran hun gang liet gaan. Met Trump zouden we nu zijn teruggekeerd bij de keiharde machtspolitiek zoals we die van vroeger kennen. Waarbij herinnerd wordt aan Republikeinse presidenten die in Europa bij hun aantreden ook geen goede pers hadden, maar achteraf erg meevielen, wat bij Ronald Reagan en George H.W. Bush, een voormalig CIA-directeur en ervaren diplomaat, inderdaad zo was.