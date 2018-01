Opinie op Zondag - Dirk-Jan van Baar: 'Tijd voor een eigen Europese Ostpolitik'

Weinig optimistisch

Een EU die uiteenvalt in wrokkige natiestaten kan nooit in het belang van de Joden zijn en ik ben verbijsterd dat nog maar weinig zelfverklaarde vrienden van Israël dat willen zien

Ik ben niet Joods, dus ik weet niet hoe dat is. Maar voor Europa kan een leven achter muren geen aantrekkelijk perspectief zijn, zoals het dat voor Israël op termijn ook niet is. Het is zelfs de vraag of het houdbaar is. Natiestaten zijn een negentiende-eeuwse uitvinding, en in Europa hebben zij niet bepaald de eeuwige vrede gebracht. Dat stemt weinig optimistisch over de overlevingskansen van een Joodse staat in een explosieve regio als het Midden-Oosten. Alleen al daarom lijkt het me voor Joden verstandig om hun risico's te spreiden en Europa niet af te schrijven. De geschiedenis wijst uit dat minderheden beter af zijn in grote multinationale rijken dan in een staat waarin één volk de baas is. Een EU die uiteenvalt in wrokkige natiestaten kan nooit in het belang van de Joden zijn en ik ben verbijsterd dat nog maar weinig zelfverklaarde vrienden van Israël dat willen zien. Zij zijn verblind door afkeer van links, dat wegkijkt van de gevaren van de islam. Alsof antisemitisme nooit voorkwam binnen rechts-populistische kring.



Wat mij stoort in alle kritiek op 'het naïeve Europa' is het gebrek aan historisch besef. Niemand was meer Gutmensch dan Willy Brandt, boegbeeld van de SPD. Tegelijk kan niemand zeggen dat hij geen zin voor strategische verhoudingen had. Wie over vrede en verzoening nadenkt, in Europa en in het Midden-Oosten, kan niet om zijn Ostpolitik heen. Die begon in 1970 met een bezoek aan Erfurt in de DDR (een erkenning dat de Duitse deling nog lang zou duren) en Brandts knieval in het voormalige getto van Warschau, een boetedoening voor alles wat de Joden en Oost-Europa door de nazi's was aangedaan. Wie nu misprijzend doet over het Duitse schuldgevoel, gaat voorbij aan de eeuwigheidswaarde van dit moment, dat Duitsland in staat stelde zich moreel op te richten en zich sterk te maken voor een duurzame verzoeningspolitiek in héél Europa. Israël was het eerste land dat daar baat van had.