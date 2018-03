Opinie op zondag: 'Catalanen verdienen onze steun, boycot Spanje'

Wie herinnert zich het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van afgelopen oktober nog? Wekenlang vulden demonstranten de straten van Barcelona met Catalaanse vlaggen, op de dag van het referendum schoot de Spaanse ME rubberen kogels in het rond, tenslotte riep premier Puigdemont eenzijdig de onafhankelijkheid uit; kort daarna vluchtte hij naar Brussel.



De nasleep van deze hete herfst duurt tot op de dag van vandaag voort. Want hoewel de internationale media-aandacht inmiddels grotendeels vervlogen is, worden in Madrid al sinds 2 november twee voormalige ministers van het Catalaanse parlement gevangen gehouden, net als twee prominente activisten voor onafhankelijkheid ('de Jordi's', Jordi Sànchez en Jordi Cuixart). Oud-premier Puigdemont verblijft nog altijd als balling in Brussel, om aan zo'n 'voorarrest' te ontsnappen.



De vier gevangenen worden beschuldigd van opruiing, rebellie en misbruik van publiek geld. Zij mogen zelfs niet op borgtocht vrijkomen in afwachting van de rechtszaak - in tegenstelling tot zes andere Catalaanse ministers die in december vrijkwamen - omdat de rechter de kans op recidive te hoog acht. Let wel: het gaat hier niet om gewelddadige guerrilla's, maar om twee keurige ministers en twee activisten die de menigte demonstranten expliciet opgeroepen hebben tot vreedzaam en geweldloos protest. Ter vergelijking: een verdachte van moord kan in Spanje wél op borgtocht vrijkomen.