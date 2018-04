Opinie op Zondag: Burgerrevoltes van nu zijn een slap aftreksel van die van '68

Vijftig jaar na dato zijn de helden van de jaren zestig met pensioen, waardoor mei '68 vereeuwigd jeugdsentiment is geworden. Wat de Parijse studentenopstand misschien altijd al was. Mei '68 was een coup de théâtre, waarmee de Franse hoofdstad na 1789, 1830, 1848 en de commune van 1870 in één klap weer tot de revolutionaire verbeelding sprak. In het Quartier Latin werden barricaden opgericht en gingen auto's in vlammen op. Zo zag echte revolutie eruit; de burgerij sprak er schande van en was blij dat de oproerpolitie er na weken anarchie met hard ingrijpen een eind aan maakte.



Parijs was laat met de nieuwe tijd. Waar alle beat uit de Engelstalige wereld kwam en Amsterdam in 1966 al zijn provo's had, was in Frankrijk nog een archaïsche figuur als Charles de Gaulle aan de macht. De generaal was de 'sterke man' in een land dat de vernederingen van twee wereldoorlogen had doorstaan en net de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd achter de rug had, een vuile oorlog die tot in de straten van Parijs was uitgevochten.

We beleven een eindeloze herhaling van hetzelfde