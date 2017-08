Opinie op zondag - Beri Shalmashi: 'Mijn moeder werd mijn moeder op mijn dertiende'

Rottend hout

Amsterdam is voor haar synoniem voor shoppen, anders komt ze niet

De eerste keer dat zij bij mij thuis kwam, woonde ik in een grachtenpand, we hadden het jaar 2000 al lang en breed overleefd. Mijn huis rook naar rottend hout en knabbelende muizen. Daar is ze nooit blijven slapen. Ondanks dat ik eens een avondlang huilde aan de telefoon omdat ik niet zeker wist of het wel leuk was om in zo'n oud grachtenpand te wonen. Het hielp niet. En als dat huis niet vlakbij het centrum was, had mijn moeder het misschien wel nooit gezien. Amsterdam is voor haar synoniem voor shoppen, anders komt ze niet.



Ook deze keer gaan we winkel in, winkel uit. We kopen keukenspullen bij het duurste warenhuis, identieke spijkerjacks in de Kalverstraat. We struinen door de Negen Straatjes, waar ze een ring afdingt bij een Afghaanse juwelier die haar vraagt hoe ik in hemelsnaam haar dochter kan zijn.



Wanneer we gaan lunchen in een hipsterhotel, kijk ik naar mijn moeder terwijl ze tegenover me zit. Volgende maand wordt ze vijftig. Ze heeft zoveel verhalen als een vrouw van twee keer haar leeftijd. En er zullen er zijn die nooit zo veel met zich mee zullen dragen als zij. Ze geeft me ongevraagde adviezen over het leven, dieettips, sporttips en relatieadvies. Dan bestelt ze een egg benedict met zalm en appt de foto naar haar zussen. Ze schudt peper over de zalm tot het zwart ziet en bedankt in het Engels voor haar jus. Terwijl we in de tram naar huis zitten, zet ze een foto online waar ze met haar zonnebril op tegen een brugleuning aan staat te poseren. Haar outfits zijn veel meer up to date dan die van mij. Ze is mooier dan alle meisjes die op dat soort bruggen met dat soort brillen dat soort foto's posten. Niet omdat het mijn moeder is, maar Amsterdam staat haar fantastisch.



Beri Shalmashi (1983) is scenarist, regisseur en publicist.