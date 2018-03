Opinie op Zondag: 'Als het om Rusland gaat, regeert de intellectuele luiheid'

Intellectuele luiheid

Als je enige gereedschap een hamer is, is het verleidelijk elk probleem als spijker te zien.

Iedereen wil Poetin indammen, maar laten we eens kijken naar de architect van het oorspronkelijke indammingsbeleid, George Kennan. Die kende Rusland zeer goed, hij sprak de taal, kende de cultuur, de geschiedenis en hij begreep de historische trauma's die een rol bleven spelen. Doen wij dat nog? Of praten we elkaar gewoon na, zoals Mark Galeotti onlangs aanstipte naar aanleiding van de veelbesproken maar niet bestaande 'Gerasimov-doctrine'?



Als het om Rusland gaat, regeert de intellectuele luiheid.



Een diplomaat heeft me wel eens met zoveel woorden toegegeven dat er in de aanloop naar de Majdanrevolutie in Kiev hier in Den Haag en in Brussel niet het geringste besef bestond van wat voor Rusland op het spel stond. Laat deze informatie vooral rustig op u inwerken.



Of lees het jongste AIV-rapport over de NAVO en de Russische dreiging. Een verhaal dat volgens een strikt militaire logica uitkomt bij de conclusie dat de militaire aanwezigheid van NAVO troepen in de Baltische staten 'aanmerkelijk versterkt' moet worden. De NAVO-troepen die daar nu gestationeerd zijn, vervullen inderdaad een 'tripwire-functie', als onderdeel van de 'vooruitgeschoven presentie' van de NAVO. Een beperkt en symbolisch goed gekozen antwoord, lijkt me - dat getuigt (gelukkig) van meer dan louter militaire logica.



Maar dat vinden onze nationale ijzervreters dus niet genoeg. Ironisch trouwens dat we in Nederland inmiddels ijzervreters zonder tanks zijn, maar goed - klein gebrek, geen bezwaar. De AIV verliest weinig tijd aan de mogelijke bijeffecten van zo'n besluit, of de historische context, of de wijze waarop Rusland dit soort zaken beziet. Als je enige gereedschap een hamer is, is het verleidelijk elk probleem als spijker te zien.



Waar we ons zorgen over moeten maken zijn de andere componenten van afschrikking: wilskracht, geloof in jezelf, solidariteit. Voor de afwezigheid daarvan zoeken we ook graag de oorzaak in het Kremlin - terwijl dit meer vraagt om een blik in de spiegel (hoe pijnlijk ook).