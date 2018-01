Opinie: Nederlandse student betaalt voor buitenlandse student (ten koste van eigen plek)

Probleem is juist dat er een tekort is aan Nederlandse psychologen op dit moment. Van de internationale studenten zal een groot deel Nederland weer verlaten na de studie of een carrière beogen in de wetenschap. De UvA gaat nu juist enorm veel Nederlandse studenten de deur wijzen om met alle internationale studenten de zogenaamde international classroom te creëren. Visser lijkt te denken dat Nederlanders onder elkaar een te beperkte blik hebben en aannames niet kritisch zouden bekijken. Waarop dit gebaseerd is, is totaal onduidelijk.



Het grote probleem is dat onderwijsdirecteuren als Visser leven in een internationaal georiënteerde onderzoekswereld met weinig gevoel voor de arbeidsmarkt. Binnen die wereld kan Visser pronken met zijn populaire internationale opleiding. Van alle teleurgestelde Nederlandse studenten die iets anders moeten gaan studeren vanwege zijn expansiedrift, merkt hij waarschijnlijk niets.