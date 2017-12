Opinie: Nederlandse politiek hard op weg juniorencompetitie te worden - zijn we daarmee goed af?

Bij de Democraten is het niet veel beter gesteld. Bijna alle coryfeeën zijn in de 60 of 70. Nancy Pelosi, oppositieleider in het Huis van Afgevaardigden, is 77. Charles Schumer, aanvoerder van de Democraten in de Senaat, is 67. Hillary Clinton (70) is nog steeds een kracht van betekenis in de partij. Volgens een recente opiniepeiling zou Bernie Sanders in 2020 de beste papieren hebben voor de Democratische nominatie. Lieve help: hij is dan 79.



Nu weet ik wel dat in het tweede echelon en op lokaal niveau jongere talenten zijn te vinden. Maar ze ontberen landelijke uitstraling. Van heuse doorstroming is nauwelijks sprake. Qua leeftijdsopbouw lijdt de Amerikaanse politiek hevig aan constipatie.



Hoe anders is de situatie in Nederland, waar je al bijna als oud en sleets geldt wanneer je de 50 bent gepasseerd. Hier luidt juist het parool: hoe jonger, hoe beter. Hier is de politiek hard op weg een juniorencompetitie te worden.

Baudet kent de waarde van zelf-relativering nog niet, Klaver heeft nog nooit iets interessants gezegd