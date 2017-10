Opinie: Nederland moet EU-definitie van antisemitisme overnemen

Er mag in Nederland, en zeker in de Tweede Kamer, geen plaats zijn voor antisemitisme of discriminatie. Waar het Centraal Joods Overleg, de vertegenwoordiger van Joods Nederland, zich altijd tegen dit soort excessen zal uitspreken, zou het mooi zijn als dergelijke protesten vaker vanuit niet-joodse personen en organisaties zouden komen.



Bovendien laat deze gênante situatie zien hoe noodzakelijk het is dat er een duidelijke, wettelijke afbakening komt tussen legitieme kritiek op Israël en antisemitisme. Op deze manier is voor zowel voor- als tegenstanders van Israël ondubbelzinnig duidelijk wat wel en niet toelaatbaar is.



Het Centraal Joods Overleg is er groot voorstander van dat de definitie van antisemitisme die door de Europese Unie is aangenomen, ook in Nederland juridische status krijgt. Wij betreuren het dan ook dat het demissionair kabinet heeft laten weten dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland niet van plan te zijn.



Tot slot is het opmerkelijk dat anti-Joodse uitingen zich meermaals voordoen bij een partij die stelt zich in te zetten voor acceptatie, verscheidenheid, rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. Het zou hen sieren hier ondubbelzinnig hun excuses voor aan te bieden met de belofte zich hier in de toekomst van te onthouden. Van een partij die telkenmale roept op te komen voor 'de nieuwe joden' mag je toch verwachten dat zij zich onthoudt van beledigingen aan het adres van de 'oude Joden'.



Dan Einhorn is beleidsmedewerker Centraal Joods Overleg.